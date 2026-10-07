El BOE publica los dos decretos de vivienda, el primero entra en vigor mañana y el segundo solo si es avalado por la Diputación Permanente

El BOE ha publicado ya los dos decretos de vivienda que este martes, ya con las Cortes disueltas, ha aprobado el Consejo de Ministros. Será la Diputación Permanente quien tenga que avalar, o no, dichos decretos. Mantienen la misma esencia que los que tumbó el Congreso el pasado viernes, pero con algunas novedades.

El primer decreto de vivienda, que entra este jueves en vigor, podría ser convalidado en la Diputación Permanente si se mantienen las posiciones expresadas en el Congreso, mientras que el segundo no obtendría mayoría suficiente de mantenerse las mismas posturas, por ello solo entraría en vigor cuando sea aprobado.

La principal novedad de ese primer decreto, que previsiblemente saldrá, es la creación de una partida de 10.000 millones de euros para la línea 'Tu Casa', una línea de préstamos públicos al 0% destinada a facilitar la compra de la primera vivienda a hogares que disponen de ingresos suficientes para afrontar una hipoteca, pero no tienen los ahorros necesarios para cubrir la entrada.

Se amplía el plazo para prohibir las compras especulativas de vivienda por parte de los denominados fondos buitre y modificar la fiscalidad de las socimis con el objetivo de orientar parte de su actividad hacia la vivienda asequible.. En materia de alquiler, congela hasta finales de 2027 las actualizaciones de los contratos cuya renta ya supere el límite máximo que les corresponde conforme al sistema estatal de índices de precios de referencia y limita al 2% la subida para el resto. Asimismo, establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Las condiciones tienen que detallarse en un nuevo Consejo de Ministros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pedro Sánchez aseguró que los decretos van a permitir crear más oferta, impulsando 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada de la vivienda para acortar los plazos. También se van a destinar 400 millones para "ayudar" a los proveedores de vivienda social, mientras que la empresa pública Casa 47 va a adquirir millas de inmuebles para vivienda social, procedentes de la Seguridad Social. "Este Gobierno ni tira la toalla ni dejamos tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen o como los que hemos visto después de que decayeran los reales decretos-ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura ni, esperemos, durante la siguiente, si los ciudadanos nos dan una mayoría más rotunda", dijo.

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