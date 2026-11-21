Encontrar un piso de alquiler de larga duración se ha vuelto una carrera de fondo en buena parte de España. La oferta disponible en los portales inmobiliarios se ha reducido bruscamente tras la incertidumbre generada por los últimos decretos del Gobierno y su paso por el Congreso. Según los datos recopilados por Idealista, doce capitales de provincia no llegan siquiera a las treinta viviendas anunciadas para arrendamiento habitual, un escenario de escasez que empuja las rentas al alza en todo el país.

El problema resulta especialmente visible en ciudades como Ceuta, donde apenas figuran tres pisos disponibles; Huesca, con nueve; o Vitoria, con trece. La lista de mercados bajo mínimos incluye también a Teruel (14 anuncios), Gerona (15), San Sebastián (20), Soria (22), Melilla (23), Zamora (24), Tarragona (27), Guadalajara (29) y Palencia (30). En la capital alavesa, declarada zona tensionada, la oferta ha caído un 27% en el último año, el mayor retroceso entre las capitales vascas.

Por ello, hemos acudido a inmobiliarias de Vitoria para corroborar esta situación. Todas aseguran que notan ese parón desde que entraron en escena las últimas medidas regulatorias. Amaia Fernández, de la inmobiliaria Avenida de Vitoria, explica que la oferta "prácticamente ha desaparecido desde la aprobación del decreto" y describe una secuencia repetida de retirada de inmuebles del mercado. Muchos caseros optan por frenar sus operaciones a la espera de ver cómo evoluciona el marco legal antes de volver a firmar un contrato de larga duración.

Ese repliegue responde, según explican en el sector, al "temor de los arrendadores ante posibles prórrogas obligatorias, topes de renta o dificultades para recuperar la vivienda". Imobach García Ibáñez, de la inmobiliaria vitoriana Yainmo, señala que entre los propietarios "pesan el miedo y la inseguridad jurídica, hasta el punto de que a muchos no les compensa asumir los gastos y riesgos actuales". El propio agente reconoce que, puesto en la piel de un propietario, hoy dudaría en sacar su piso al mercado tradicional.

Mientras la oferta se estrecha, la demanda sigue acumulándose, alimentada también por familias que no logran acceder a la compra de una vivienda. Cada piso que sale publicado desata una competición inmediata entre decenas de candidatos. En las oficinas hablan de jornadas frenéticas, en las que un mismo anuncio recibe cerca de doscientas llamadas en apenas tres horas y obliga a gestionar filas de hasta sesenta personas interesadas en el inmueble.

En la calle recogemos testimonios que denotan tristeza y hartazgo. "No hay nada, solo hay que ver el escaparate de las inmobiliarias y solo piden viviendas en alquiler, porque no hay ni una", nos cuenta una mujer que busca un piso para su hija. Un hombre apunta que, en su opinión, "sí hay pisos, pero no quieren ponerlos en alquiler porque tienen miedo a que tengan problemas, que no les paguen, que se los destrocen".

Para muchos, la situación es dramática porque la necesidad es imperiosa y algunas familias "tienen que coger lo que hay, una habitación para cuatro miembros por la que pagan 600 euros. Es lamentable, son como pisos patera", nos manifiesta un ciudadano.

Una pareja también nos relata que ellos han tenido "suerte al final porque llevábamos meses buscando. Ha sido un poco caro, pero no hay más y hemos sido afortunados en parte". Muchos entienden a los propietarios. "Yo, si tuviese un piso, no sé si lo pondría en alquiler. Hay mucho miedo y te lo pueden destrozar, no pagarte", cuentan.

La consecuencia directa de ese desequilibrio es una nueva subida de los precios. De acuerdo con las cifras de Fotocasa, alquilar una vivienda tipo de 80 metros cuadrados cuesta ya de media 1.154 euros al mes en España, un 3% más que hace un año y un 28% por encima del nivel de octubre de 2023.

En la calle, quienes buscan casa llevan meses encadenando visitas sin éxito y denuncian rentas desorbitadas que rondan los 1.500 euros por pisos amplios o los 600 euros por viviendas muy deterioradas. Con el mercado bloqueado y a la espera de posibles cambios normativos, encontrar un alquiler asequible se ha convertido en una tarea cada vez más cuesta arriba para miles de hogares.

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