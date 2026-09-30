Los propietarios del piso de Maricarmen, Urbagestión, denuncian amenazas de muerte y hackeos tras su desahucio

Una semana después del desahucio de Maricarmen, el caso continúa dejando consecuencias. La mujer permanece ingresada en el hospital desde hace siete días y todavía no ha podido regresar a su vivienda, aunque está pendiente de firmar el nuevo contrato que permitiría su vuelta a casa.

Mientras se resuelve su situación, Urbagestión, la empresa propietaria del piso, ha anunciado que emprenderá acciones legales por el acoso que asegura haber sufrido durante los últimos días. Sus responsables sostienen que han sido objeto de una campaña organizada de presiones a raíz del desahucio.

Amenazas de muerte y mensajes de odio

Según la empresa, el mismo 23 de septiembre recibió una gran cantidad de llamadas y mensajes con insultos y amenazas. ABC ha tenido acceso a varios de esos audios, en los que se escuchan expresiones como "asesinos especuladores. Sinvergüenzas, buitres. Desalmados, hijos de puta".

En otro de los mensajes recibidos se advierte a los responsables de la compañía: "Que no andéis tranquilos ningún día de vuestra vida. A todo cerdo le llega su San Martín".

Urbagestión asegura que las presiones no se limitaron a las llamadas. También denuncia problemas en sus teléfonos y correos electrónicos que atribuye a posibles ataques informáticos. El pasado viernes, además, recibió una caja llena de cucarachas vivas.

Ricardo Alonso, de Urbagestión, sostiene que están tratando de cuantificar las consecuencias de lo sucedido: "Miedo no, pero somos precavidos. Estamos tratando de determinar el alcance de perjuicio que es ingente".

Alonso habla también de una "actuación bastante coordinada para asaltarnos todos los sistemas, hackeos" y añade: "Nuestros teléfonos iban mal. Cruces de mail, desastre".

Nuevos testimonios sobre el caso de Maricarmen

A la polémica se ha sumado Ignacio Lázaro, familiar de los primeros caseros de Maricarmen, quien asegura que durante aquella etapa también hubo problemas. "Las quejas eran constantes y continuas tanto como vecino como casero", afirma.

Por su parte, Maricarmen continúa hospitalizada una semana después de abandonar la vivienda. Aunque ya existe un acuerdo aceptado para que pueda regresar, todavía está pendiente de la firma del nuevo contrato.