Hollande anuncia para Francia un ajuste económico de 30.000 millones

El presidente francés, François Hollande, se ha fijado un plazo de dos años para lograr la "recuperación de Francia" de las consecuencias de la crisis económica que atraviesa el país. El jefe del Estado ha reconocido, en su primera entrevista televisada desde el 14 de julio, que en Francia hay "inquietud" por el aumento del paro, pero se ha defendido al decir que no es posible arreglar todo en los poco más de cuatro meses que lleva en el cargo.

"Tengo como misión la recuperación del país. Voy a establecer una agenda de recuperación, en dos años, en el empleo y las cuentas públicas", ha manifestado el presidente, criticado en las últimas semanas por la actitud de su Gobierno y la falta de precisión en las reformas. Hollande ha adelantado que será necesaria una "reforma del mercado de trabajo, para que sea más flexible y al mismo tiempo más protector", en alusión a la situación de desempleo que registra el país, que ya tiene más de tres millones de parados, por encima del 10 % de la población activa.

Hollande ha precisado que su Gobierno aplicará recortes por valor de 10.000 millones de euros en gastos en educación, seguridad y Justicia, como parte de un paquete global de ahorro de 30.000 millones de euros. Otros 10.000 millones de euros deberán proceder de la contribución de los hogares franceses, mientras que los demás, otros 10.000 millones, vendrán de aportaciones suplementarias de las empresas del país.

El presidente francés ha agregado, en referencia a una de las medidas principales de la campaña electoral que le llevó a la jefatura del Estado, la imposición de las mayores rentas, las superiores al millón de euros, que se aplicará. "La medida del 75 % (de imposición máxima sobre las rentas superiores a esa cantidad) no está puesta en entredicho; los que han querido ir por ahí lo hacen por cuenta propia", ha dicho el presidente después de que en los últimos días circularan informaciones de prensa en las que se mencionaba una marcha atrás del Gobierno socialista en esta medida. Ha asegurado, además, que no habrá excepciones a la aplicación de esa medida y que afectará en torno a 2.000-3.000 personas.

Hollande también ha opinado que es una "provocación" el anuncio del presidente del grupo de empresas del lujo LVMH y mayor fortuna de Francia, Bernard Arnault, de que solicitará la nacionalidad belga, aunque mantendrá la francesa y la residencia fiscal en territorio galo. "Se esperaba", ha dicho Hollande respecto a ese anuncio sorpresa, que el rico empresario ha confirmado este domingo, aunque ha dicho que seguirá cumpliendo con sus obligaciones fiscales en Francia.

"No puedo hacer en cuatro meses lo que mi predecesor no hizo en cinco años", ha declarado Hollande en alusión al conservador Nicolas Sarkozy, al que Hollande venció en los comicios celebrados en abril y mayo pasados. Hollande ha dicho, además, que las cuentas públicas de 2013, sometidas a la exigencia de reducir el déficit hasta el 3 % del Producto Interior Bruto (PIB), se harán con una previsión de crecimiento económico de en torno al 0,8 %. En este sentido, se ha comprometido a no gastar en 2013 "ni un euro más que en 2012".