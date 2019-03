El Gobierno canario recurrirá la autorización a Repsol para buscar petróleo

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha incidido en que Canarias necesita industria para que los jóvenes no emigren y consideró que las prospecciones petrolíferas son una "oportunidad de oro". "Necesitamos actividad económica, industria para que los jóvenes puedan tener una oportunidad de empleo, no tengan que emigrar. ¿Cómo no aprovechar esta oportunidad de oro?", se cuestionó el también presidente del PP en Canarias.

Soria ha insistido en que las prospecciones permitirán generar "actividad económica en toda Canarias, también en Lanzarote y Fuerteventura, generar industria, actividad en los puertos, en mecánica, en hoteles, generar comercio" y consideró que las islas, con un 31 por ciento de paro, no se puede permitir "el lujo" de tener una actividad económica "adicional, que es perfectamente compatible, con el motor económico esencial, que es el turismo".

Añadió, en declaraciones a Radio Lanzarote, que las prospecciones "están siendo rechazadas por quienes hasta hace solo dos meses eran los más acérrimos defensores de que se llevara a cabo", en relación al presidente canario, Paulino Rivero, y al vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Miguel Pérez.

El ministro de Industria se remitió al encuentro que mantuvo con Rivero, el 3 de enero de este año, cuando aseguró que entonces el nacionalista "se mostró favorable a las prospecciones, a cambio eso sí", de lo que Soria afirmó que también comparte, "de que Canarias pudiera tener ingresos fiscales derivados de esa actividad".

Santamaría respeta la decisión del Gobierno canario

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que "respeta" la decisión del Gobierno de Canarias de recurrir ante el Tribunal Supremo la normativa que autoriza Repsol a realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado no obstante que estos permisos ya se recurrieron y que los tribunales dijeron que eran válidos con una serie de medidas adicionales que ya se han adoptado.

Ayer, el Consejo de Gobierno de Canarias acordó recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto que autoriza a Repsol a realizar prospecciones petrolíferas cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, al tiempo que pide su suspensión cautelar hasta que se resuelva el recurso.