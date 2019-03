Estados Unidos se lanza al maratón de compras navideñas

La temporada de compras previas a Navidad se ha adelantado este año a la festividad de Acción de Gracias. Este año, la cadena Target se ha sumado a Wal-Mart y Gap y las tres abrieron sus puertas durante parte de la noche del jueves, como anticipo al Black Friday. Tradicionalmente, los minoristas seducían a los compradores con ofertas espectaculares en la mañana del viernes, después del Día de Acción de Gracias. Este año las promociones se adelantaron 24 horas.

Los compradores se sienten atraídos por los descuentos sobre precios ya reducidos

Las tiendas de descuento de Wal-Mart en Estados Unidos, que abren en el Día de Acción de Gracias desde 1988, ofrecieron ofertas del denominado "Viernes Negro" a las 20.00 hora local del jueves y promociones especiales de algunos artículos electrónicos a las 22.00. Target abrió sus puertas a las 21.00 hora local del jueves, y la juguetería Toys R Us abrió a las 20.00. Otros minoristas, como J.C. Penney, comienzan este viernes sus promociones de descuentos.

"Los minoristas están tomando lo que era un deporte muy planificable que duraba cuatro o cinco horas, en las que uno podía hacer todas las cosas, y lo han transformado en una maratón", ha dicho la presidenta de inversiones de Trutina Financial, Patty Edwards. Algunos minoristas de alta gama abrieron tiendas determinadas. Pero el público era escaso en la emblemática Lord & Taylor de la Quinta Avenida el Día de Acción de Gracias, donde los empleados se inscribieron voluntariamente para conseguir un día compensatorio.

Las ventas online en Acción de Gracias ya han subido un 14,3 %

En otras tiendas, los trabajadores no estaban tan felices al ver que la apertura anticipada invadía su feriado. Una petición a Target para "salvar el Día de Acción de Gracias" tenía el respaldo de 371.606 personas el jueves por la tarde. Pero la compradora Pamela Herman, de 54 años, que trabaja en marketing en el hospital de Mt Sinaí, se sintió atraída por el descuento extra de un 50 % sobre productos que ya tenían un precio reducido, y dice que no se hubiese molestado en entrar a no ser por la liquidación.

Muchos compradores podrían tan solo estar mirando vidrieras. Más del 50 por ciento de los consumidores llevarán a cabo cierto tipo de "inspección de productos" durante el fin de semana del Viernes Negro, ha aclarado el vicepresidente de investigación en Garner, Kevin Sterneckert. "Comprarán productos porque los miraron en las tiendas. Tocarán y palparán aquello en lo que están interesados y luego compraran a través de Internet el lunes, ya sea del mismo minorista o en un minorista online diferente", ha explicado Sterneckert. Las ventas online en el Día de Acción de Gracias del 2012 ya han subido un 14,3 % respecto al año pasado, según IBM.

Última oportunidad para compensar un año difícil

La apuesta para los minoristas estadounidenses es alta, ya que pueden lograr más de un tercio de sus ventas anuales en la temporada de fiestas de fin de año. Los inversores esperan que las ventas para las fiestas ayuden a que las acciones de las cadenas minoristas confirmen un buen año.

Los comercios pueden lograr más de un tercio de sus ventas anuales

La Federación Nacional de Minoristas, un organismo de la industria, pronosticó un incremento de un 4,1 % en las ventas minoristas durante la temporada de fiestas de noviembre-diciembre este año, lo que implica una desaceleración desde el crecimiento del 5,6 % del 2011. Los consumidores llegan a la temporada de fiestas preocupados por el desempleo elevado y por posibles alzas impositivas y recortes al gasto público en el 2013 que amenazan con hundir a Estados Unidos en otra recesión.

De acuerdo con un sondeo de Reuters/Ipsos, dos tercios de los compradores planean gastar lo mismo que el año pasado o tenían dudas, mientras que un 21 por ciento dijo que gastará menos y un 11 por ciento que destinará más dinero a la compra de regalos. Sin embargo, los analistas creen que la supertormenta Sandy -que golpeó a la costa este a fines de octubre- podría reducir el presupuesto para las fiestas de los habitantes de esa zona densamente poblada.