España acepta el objetivo de déficit exigido por el Eurogrupo para este año

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, afirmó hoy que España acepta el objetivo de reducción de déficit al 5,3% para este año que le ha pedido el Eurogrupo, que equivale a un ahorro adicional de unos 5.000 millones de euros.

"España está absolutamente comprometida con el ajuste presupuestario, está absolutamente comprometida con las reformas estructurales y evidentemente, desde ese punto de vista, esa recomendación va a ser aceptada por parte del Gobierno español", aseguró el ministro a su llegada a la reunión de ministros de Economía de la UE (Ecofín).

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, había anunciado tras la última cumbre de la Unión Europea (UE) que el objetivo de déficit para 2012 sería del 5,8 %, por encima del 4,4% que había pactado en un principio con la Comisión Europea (CE).

De Guindos destacó que, a pesar de esta petición de realizar un esfuerzo adicional de cinco décimas, el Eurogrupo haya aceptado los argumentos de España para permitir dicha flexibilización: que el Ejecutivo de Rajoy recibió "una herencia mucho más complicada de lo que se había dicho en Bruselas" y que "la situación es distinta desde el punto de vista económico".

No pudo precisar de dónde recortará el Gobierno para poder alcanzar esa meta, pero aseguró que este año no habrá una subida del IVA y que la distribución del esfuerzo será "equitativa" entre el Ejecutivo central y las autonomías. Preguntado por esa misma posibilidad de subida del IVA en 2013, el ministro respondió: "no adelantemos acontecimientos" y recordó que lo que ocupa ahora a España es la elaboración del presupuesto para este año.

Sobre cómo se distribuiría el recorte adicional del déficit del 0,5% del PIB, De Guindos dijo que "todavía no le puedo decir absolutamente nada, pero será una distribución equitativa de la recomendación" del Eurogrupo.

España ha insistido en numerosas ocasiones que la desviación fiscal de 2011 fue mayor de lo esperado (un 8,51 % del Producto Interior Bruto, PIB, frente al 6 % esperado) y que el crecimiento para este año será más débil de lo calculado en un principio, (el PIB se contraerá un 1,7 %, según España; y un 1 %, según la CE, en lugar de crecer un 2,3 %).

"Nos hemos desviado en 25.000 millones de euros", recordó y aseguró que el Eurogrupo lo reconoce y sabe que el punto de partida es mucho peor y que hay una situación de crecimiento económico más reducido del previsto, es decir, que se había hecho una proyección incorrecta de las cifras del programa de estabilidad.