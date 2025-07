Subsidio cancelado y multa de 8.500 euros: la sanción del SEPE a un hombre por viajar a Marruecos

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el organismo encargado de gestionar la entrega de prestaciones por desempleo en España. Entre las ayudas que entrega el SEPE se encuentra el subsidio para mayores de 52 años, una prestación dirigida a aquellas personas que han acabado el subsidio por desempleo. Para cobrar esa prestación, los ciudadanos deben cumplir una serie de requisitos como estar en situación legal de desempleo, tener cotizados al menos tres meses o no tener cubierto el periodo mínimo de cotización de 360 días. Así mismo, el SEPE también informa de las condiciones que hay que cumplir para no perder la ayuda.

No obstante, no todas las personas que cobran la prestación cumplen las condiciones que exige el SEPE. En este caso, un ciudadano español no ha cumplido esas condiciones y ha sido sancionado con una elevada multa económica, además de la pérdida del subsidio.

Un hombre pierde el subsidio por desempleo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón al SEPE y obliga al desempleado a pagar 4.272,04 euros por haber percibido la ayuda mientras permanecía durante 20 días fuera de España. El afectado realizó cuatro viajes a Marruecos en 2019: el SEPE detectó que el hombre pasó 20 días fuera de España. Como indica la normativa del SEPE, cada desplazamiento que se realice fuera del país mientras se cobra el subsidio debe notificarse: independientemente la cantidad de días que sean. Por tanto, el subsidio que ya había sido reanudado en otras ocasiones sin problemas, fue extinguido.

Según se ha sabido, el ciudadano alegó motivos personales para justificar sus salidas del país y argumentó que los cuatro viajes fueron motivados por circunstancias familiares "totalmente concretas y excepcionales". No obstante, la falta de notificación previa fue determinante para la apertura del expediente sancionador, que concluyó con la extinción del subsidio y la reclamación de la totalidad de las cantidades percibidas.

Aunque el trabajador presentó las alegaciones nombradas anteriormente, el Juzgado de lo Social número 2 de Castellón consideró que los documentos no justificaban ni la urgencia médica ni la relación con el paciente. Tras esa primera derrota judicial, decidió llevar el caso al TSJCV, que también rechazó su recurso, señalando que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, según el artículo 6.1 del Código Civil.

Este caso subraya la importancia de notificar al SEPE de cualquier salida al extranjero, sin tener en cuenta la duración ni el motivo del viaje. La falta de comunicación previa no solo conlleva la pérdida del derecho a percibir la ayuda, sino también la devolución de las cantidades que han sido abonadas.

Normativa del SEPE

Si estás cobrando una prestación por desempleo y te trasladas al extranjero por cualquier causa, la prestación se mantiene siempre que puedas cumplir las obligaciones establecidas en la ley a no ser que la salida supere los 30 días naturales. Entre esas obligaciones se encuentra la de informar al servicio público de empleo autonómico y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por lo que debes comunicar la salida al SEPE antes de producirse.

