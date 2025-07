La Guardia Civil alerta de la estafa 'del buen empleado': así engañan a los trabajadores de forma emocional

Durante los meses de verano, los ciberataques no descansan. Todo lo contrario, aprovechan el aumento de trabajo que se produce en sectores como la hostelería o el turismo para poner en marcha nuevos fraudes como la conocida estafa del buen empleado.

Según ha advertido la Guardia Civil, los ciberdelincuentes contactan a trabajadores haciéndose pasar por sus superiores, jefes de empresa o proveedores con el objetivo de que realicen pagos urgentes de forma inmediata. Indican que tienen una deuda pendiente o un trámite que requiere de un pago urgente, haciendo así presión emocional en la persona.

Lo hacen a través de llamadas telefónicas que simulan tener bastante urgencia y utilizan la manipulación emocional a través del alto volumen de trabajo que se produce en estas fechas y del estrés que acumulan los empleados, para así evitar que el empleado o trabajador confirme la orden con otros responsables.

En algunos casos, incluso han llegado a reproducir voces de fondo que simulan a un supuesto jefe dando la orden para que así la autenticidad del engaño quede reforzada.

El objetivo es claro: que el trabajador, sin consultar con nadie y en medio de una jornada laboral ajetreada, realice una transferencia bancaria o compre tarjetas prepago con distintos valores. A veces, los estafadores indican a la persona incluso el sitio exacto donde pueden adquirir estas tarjetas y luego piden los códigos para usarlas de la forma más rápida posible.

Medidas de prevención

Para evitar caer en estas trampas, la Guardia Civil ha recomendado una serie de medidas que deberíamos emplear todos, además de que recomiendan que debemos de desconfiar de cualquier llamada que exija un pago urgente, aunque no sea de un número desconocido.

No debemos facilitar datos personales ni bancarios

ni bancarios En situaciones similares a la de esta estafa es imprescindible que contactemos directamente con el superior o responsable antes de tomar cualquier decisión.

o responsable antes de tomar cualquier decisión. También es muy importante que nos quedemos con toda la información posible de la llamada para poder contactar con las autoridades y formalizar una demanda.

Asimismo, la prevención y la comunicación interna de las empresas con sus trabajadores es clave. Las empresas deben informar a todos sus empleados sobre este tipo de estafas para evitar que, un trabajador pueda acabar siendo victima de estos ciberataques.

Normativa actual

Actualmente, en España ya no se permite recibir llamadas fraudulentas de otros países. Esto se debe a la aprobación de la Orden TDF/149/2025 que ya ha entrado en vigor, y establece que los usuarios ya no podrán recibir llamadas que provengan de otros países aunque simulen ser de origen español. Asimismo, tampoco se va a permitir que se realicen llamadas comerciales desde números que no sean 800 y 900.

Estas acciones son parte del Plan contra las estafas de suplantación de identidad y por SMS del Ministerio, con el objetivo de disminuir el elevado número de engaños a los que los ciudadanos se exponen casi diariamente.

