Carlos Cuerpo renuncia a presentar su candidatura para presidir el Eurogrupo

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha renunciado a presentar su candidatura para sustituir al irlandés Paschal Donohoe en la presidencia del Eurogrupo. Así lo han informado fuentes del Ministerio de Economía.

"España continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas, garantizando que nuestra voz contribuya a construir una Europa más fuerte y cohesionada", han informado.

Cuerpo le había disputado a Donohoe el cargo el pasado julio, pero finalmente tanto él como el exministro lituano de Finanzas, Rimantas Sadzius, acabaron retirándose de la carrera por falta de apoyos suficientes. Tras ello despejó el camino para la nominación por consenso del irlandés. Cuerpo era uno de los nombres sobre los que había cierta expectación en Bruselas.

Su tercer mandato tenía que haber terminado en enero de 2028, sin embargo renunció por sorpresa a la jefatura del Eurogrupo así como a la cartera de Finanzas de su país el pasado 18 de noviembre para asumir el cargo de director gerente y jefe de Conocimiento del Banco Mundial. La situación puso en marcha un nuevo proceso de elección.

Arranca un proceso de elección

El plazo para presentar candidaturas concluye hoy y la elección se celebrará en la próxima reunión del Eurogrupo, el 11 de diciembre. Para ser nominados, los aspirantes tendrán que lograr el apoyo de once de los veinte países de la moneda única en una votación secreta en la que tradicionalmente pesa el equilibrio geográfico y entre familias políticas.

Según el Ministerio de Economía, a pesar de no presentar candidatura España mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento del Eurogrupo "como motor de una auténtica integración económica". Se trata de una condición esencial para que Europa resista la incertidumbre global y prospere.

Como prueba de ese compromiso, el ministerio señala el Laboratorio Europeo de Competitividad, lanzado en marzo a propuesta de Cuerpo, una iniciativa que permite a grupos de Estados experimentar con políticas innovadoras que aceleran la integración desde abajo, en formato de coaliciones de países dispuestos.

