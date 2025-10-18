Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

SUBIDA DE PRECIOS

El consumo de pescado cae un 30% en una década y provoca el cierre de 5.000 pescaderías

Los alimentos se encarecen un 6%, con el café, los huevos y la carne de vacuno entre los productos que más suben. El precio frena el consumo de pescado y provoca el cierre de 5.000 pescaderías en España.

Pescadería

El consumo de pescado cae un 30% en una década y provoca el cierre de 5.000 pescaderías | Pixabay

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Los precios subieron en septiembre un 3%, la mayor subida desde febrero, y el encarecimiento se nota especialmente en los alimentos, que aumentan casi un 6%, según los últimos datos del INE. El café, los huevos y la carne de vacuno son los productos que más se han encarecido: el café cuesta un 19,9% más, los huevos un 17,9% y la carne un 16,5%.

Son productos básicos que siempre están en la cesta de la compra. Cada vez se consumen más huevos (más de 140 por persona al año), aunque ahora una docena ya supera los tres euros. En el caso de la carne de ternera, se paga un 12% más cara que hace un año.

El precio del aceite de oliva, en cambio, ha dado un respiro: se compra ahora a la mitad de lo que costaba hace un año, con una media de cinco euros por litro.

El pescado, la gran víctima

El pescado también se ha visto afectado por los nuevos hábitos de consumo y la percepción de que los precios están disparados. En los últimos diez años, el consumo ha caído un 30%, y en este tiempo han cerrado unas 5.000 pescaderías en España.

Los consumidores apuntan principalmente al precio y la falta de tiempo para cocinar como motivos. "La gente joven va a lo rápido. Se están acostumbrando a otro tipo de comida y a comer de otra manera", explican desde los mercados. Sin embargo, los pescaderos insisten en que la idea de que el pescado es caro es más una percepción que una realidad, y recuerdan que hay opciones asequibles como la caballa, el jurel, las mairas o la gallineta.

Algunas pescaderías han tenido que adaptarse a los nuevos hábitos de compra, que buscan ahorrar tiempo y dinero, y desde los comercios optan por grabar vídeos o envasar y preparar al vacío los pescados. En solo una década, los cambios en el consumo y la subida de precios han transformado la dieta de los hogares españoles. Mientras los alimentos básicos siguen encareciéndose, el pescado pierde terreno en la mesa, reflejo de una cesta de la compra cada vez más cara y menos variada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El BBVA se dispara casi un 6 % en la Bolsa tras la OPA fallida y el Banco Sabadell se desploma

Paneles de información bursátil en el interior del Palacio de la Bolsa de Madrid

Publicidad

Economía

La inmigración: solución para el negocio de toda la vida

La inmigración: solución para el negocio de toda la vida

Pescadería

El consumo de pescado cae un 30% en una década y provoca el cierre de 5.000 pescaderías

El calor retrasa la campaña de moda de otoño en Galicia los comerciantes piden frío y lluvia

El calor retrasa la campaña de moda de otoño en Galicia los comerciantes piden frío y lluvia

Sacrifican más de 130.000 gallinas por un brote de gripe aviar en una granja de Valladolid
Inflación

El precio del huevo se dispara un 19% en el año y seguirá subiendo

Narcoladrillo al mejor postor: "No es el tipo de propiedad a la que accede el comprador medio"
Economía

Narcoladrillo al mejor postor: "No es el tipo de propiedad a la que accede el comprador medio"

Vacas, imagen de archivo
PRECIO DE LA CARNE

La carne sube un 12% en un año: menos vacas, más demanda y precios récord en el sector

El precio de la carne en España alcanza su nivel más alto en una década. El censo bovino cae en toda Europa mientras la producción y las exportaciones españolas marcan cifras récord.

El Gobierno defiende la OPA del BBVA al Sabadell como "una operación sin incidentes" y un "precedente positivo"
OPA

El Gobierno defiende que nunca ha "obstaculizado" la OPA del BBVA al Sabadell y que tiene un "resultado positivo"

Carlos Cuerpo subraya que no ha obstaculizado la oferta y que el proceso ha demostrado que se puede generar valor para los accionistas "protegiendo los intereses generales".

Celebración Sabadell

Vídeo: Empleados y directivos de Sabadell celebran el fracaso de la OPA del BBVA

Usar la herramienta de la geolocalización en tiempo real es algo cada vez más habitual

Obsesionados con la geolocalización, cuando mandar la ubicación en tiempo real se convierte en un problema

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen en Bruselas en 2022.

La Comisión Europea mantiene abierto el expediente a España tras la injerencia del Gobierno en la OPA

Publicidad