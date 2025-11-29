Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
PESTE PORCINA AFRICANA

Detectan cuatro nuevos casos de peste porcina africana en Barcelona

El hallazgo de jabalíes muertos ha sido en el área de Collserola, concretamente en el entorno de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

Imagen de jabal&iacute; salvaje

Imagen de jabalí salvajeAgencias

Marta Alarcón García
Actualizado:
Publicado:

Este sábado, el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig, ha anunciado que se han detectado otros cuatro nuevos casos de peste porcina africana en Barcelona, justo en el mismo lugar donde este viernes se encontraron otros dos casos, convirtiéndose en el primer foco de esta enfermedad en España desde noviembre de 1994.

Los jabalíes se han encontrado muertos en el área de Collserola, concretamente en el entorno de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, justo en el mismo lugar donde este viernes se identificaron los primeros animales con este virus.

Óscar Ordeig se ha pronunciado al respecto en una entrevista en Rac1 y ha pedido responsabilidad ciudadana para que eviten la zona afectada ya que "con una bici, con un vehículo, con una pisada de un material contaminado biológico de un animal, podría escampar la enfermedad", ha alertado.

Necesidad de colaboración

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asegura que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico tras la alerta de Peste Porcina Africana en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. También ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad, prudencia y responsabilidad" ante la vuelta de la peste porcina a España tres décadas después de que se consiguiese su erradicación.

El conseller de Agricultura ha insistido en que la zona afectada es extensa y especialmente sensible, dado que se trata de un espacio natural con una elevada presencia de fauna salvaje y, al mismo tiempo, muy próximo a áreas urbanas densamente habitadas.

"El impacto económico será grande, no hace falta esconderlo. No sabemos si hay otros cerdos infectados, por eso necesitamos ese trabajo de vigilancia en la zona", ha admitido, recordando que Cataluña es una de las principales potencias porcinas de Europa.

Una enfermedad que no afecta a las personas

Pese a la preocupación, Ordeig ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, y ha querido recordar que "esta enfermedad no afecta a las personas ni tampoco a ningún otro animal".

El conseller ha destacado que las próximas horas serán clave, para valorar la evolución de la situación. Una contención rápida permitiría negociar la reapertura de los mercados exteriores que, de manera preventiva, han suspendido temporalmente la importación de productos cárnicos catalanes. "Si actuamos con rapidez, podremos renegociar las exportaciones que ahora están suspendidas", ha reconocido.

Medidas de prevención

A raíz del hallazgo, la Generalitat ha activado protocolos de control, vigilancia y restricción de accesos a la zona, y, desde el Ministerio aseguran que se han puesto en marcha una serie de medidas preventivas contra este tipo de virus. Entre ellas, están:

  • La búsqueda de cadáveres de jabalí.
  • La recogida de trampas y materiales para desinfección.
  • El blindaje del perímetro para evitar desplazamiento de jabalíes.

