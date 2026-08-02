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Xabi Alonso rompe su silencio siete meses después: "¿El Real Madrid? Tengo una cicatriz..."

El técnico tolosarra se refirió a su corto periplo en el Real Madrid.

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea Reuters

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Xabi Alonso, actual entrenador del Chelsea, ha hablado prácticamente por primera vez de forma clara sobre su salida del Real Madrid y su corto periplo en Chamartín, donde apenas estuvo siete meses después de que el club decidiera prescindir de sus servicios en plena temporada (enero).

"Tengo una cicatriz, pero ya está cerrada"

El técnico vasco, que firmó por el Chelsea cuatro meses después de abandonar la capital, se ha pronunciado de forma clara y concisa sobre su exequipo: "Por suerte no tengo muchas cicatrices en mi carrera. Tengo una, pero se cura. Ahora que está cerrada, estoy muy motivado y decidido a disfrutar de esta nueva etapa como lo hice cuando empecé en Madrid", empezó diciendo a The Athletic.

"He sido muy autocrítico, pensé que podía haber hecho mucho más porque las cosas no salieron como esperaba"

Xabi Alonso

"Mirando hacia atrás, me quedo con lo positivo y analizo lo que no funcionó. He sido muy autocrítico, pensando en qué podría haber hecho mejor porque las cosas no salieron como esperaba", explicó.

El de Tolosa analizó lo que no funcionó a los mandos del club merengue: "La adaptación que tuve que hacer, las cosas que funcionaron y las que no, tanto en lo que respecta al juego en sí como a la gestión del grupo humano", admitió Alonso, que también reconoció que no vio mucho fútbol después de dejar el Real Madrid: "Utilicé ese tiempo principalmente para mí... desconecté y no vi mucho fútbol".

El Chelsea se deja 400 millones y vuelve a ser multado

Por su parte, Xabi tomará los mandos de un grande de Europa que este año ha realizado un importante despliegue económico en cuanto a fichajes, donde se ha dejado casi 400 millones de euros este verano tras finalizar la Premier en décima posición. Además, el conjunto blue ha sido multado con once millones y medios de euros, además de la pérdida de seis puntos y la prohibición de registrar nuevos jugadores durante dos ventanas de fichajes. Todo porque el club londinense admitió pagar secretamente cerca de 55 millones de euros a agentes y terceras partes no registradas entre 2011 y 2018.

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