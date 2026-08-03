La lluvia aplaza la final del ATP500 de Washington entre Jódar y Fritz a este lunes

Rafa Jódar buscará hoy sumar su segundo título ATP después de que la lluvia obligará este domingo a aplazar la final del ATP500 de Washington ante Taylor Fritz. El de Leganés saltará a la pista, si la meteorología lo permite, hoy lunes 3 de agosto no antes de las 19:00 horas (horario peninsular). Justo antes se disputará la final femenina entre la estadounidense Jessica Pegula y la filipina Alexandra Eala.

Las fuertes tormentas y la intensa lluvia hicieron imposible que se jugarán las finales este domingo, por lo que Rafa Jódar y Taylor Fritz deberán esperar a este lunes para ver si pueden jugar la final del Mubadala DC Open.

"Los partidos de esta noche han sido cancelados. La final de singles femeninos se disputará ahora a las 12:00 del mediodía de mañana. La final de singles masculinos se disputará no antes de la 1:00 de la tarde de mañana. Información sobre entradas próximamente", anunciaba la organización del ATP500 de Washington a última hora del domingo en Estados Unidos, madrugada ya en España.

Unos minutos después, la organización ofrecía el horario de las dos finales del ATP500 de Washington.

El aplazamiento de las finales altera el calendario de los jugadores, que apenas tendrán tiempo para desplazarse a Toronto (Pegula y Eala) y Montreal (Fritz y Jódar), donde este domingo comenzó el Abierto de Canadá, también marcado por la lluvia y las cancelaciones.

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el US Open (del 30 de agosto al 13 de septiembre) tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá (del 2 al 13 de agosto) y Cincinnati (del 13 al 23 de agosto).

Cincinnati, el torneo del regreso de Carlos Alcaraz

Precisamente el Masters 1.000 de Cincinnati será el torneo en el que reaparezca Carlos Alcaraz tras cuatro meses de baja por la lesión en su muñeca derecha que sufrió a mediados de abril en el Conde de Godó. El campeón de siete grand slam ya entrena con normalidad y a alta intensidad, confirmando su plena recuperación.

El de El Palmar acudirá a Cincinnati y el US Open como vigente campeón de ambos torneos, por lo que deberá defender un total de 3.000 puntos en el ranking. Pero para el pupilo de Samu López la clave y lo primordial, al margen del ranking, será comprobar si su muñeca ha sanado de forma completa y está en condiciones para volver a jugar y competir al más alto nivel.

Este mismo lunes 3 de agosto, el tenista murciano vuelve a aparecer como número 2 del mundo (8.160 puntos), pero esa posición la podría perder si Alexander Zverev (8.120) gana su primer partido en el Masters 1.000 de Montreal.

El de Hamburgo es a priori el gran favorito para conquistar el título en un torneo con grandes ausencias, como las del italiano Jannik Sinner, número 1 de la lista mundial con 13.450 puntos; el propio Alcaraz, el serbio Novak Djokovic, quinto con 3.760; el ruso Daniil Medvedev, con 3.620; el también italiano Flavio Cobolli, con 3.330; y el Taylor Fritz, con 3.230.

Los jugadores del top 10 que sí competirán en Montreal son el citado Zverev, el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto con 4.740; el australiano Alex de Miñaur, séptimo con 3.560; y el estadounidense Ben Shelton, defensor del trofeo y que es décimo con 2.680.

También figuran entre los inscritos Rafa Jódar, quien escaló nueve puestos para situarse en el decimoquinto con 2.243 y es el segundo español en una lista en la que por detrás se encuentra, como tercer integrante de la Armada, el malagueño Alejandro Davidovich, vigésimo quinto con 1.830.