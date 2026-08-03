Crisis migratoria
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos rompe su silencio tras la llegada masiva de personas a Ceuta
Rabat cifra en 40.000 los migrantes que cruzaron la frontera y atribuye la avalancha a las mafias y a la desinformación mientras continúa la búsqueda de desaparecidos.
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La crisis migratoria que ha sacudido Ceuta durante los últimos días sigue dejando consecuencias. Cuatro jornadas después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, el Ministerio del Interior marroquí ha ofrecido por primera vez una versión oficial de lo ocurrido. Rabat asegura que unas 40.000 personas cruzaron hacia la ciudad autónoma y sostiene que la avalancha fue consecuencia de la "información engañosa" difundida por redes sociales y de la actuación de las mafias que operan en la zona.
Mientras tanto, en Ceuta continúa el operativo de búsqueda en el mar. El balance provisional asciende ya a 72 personas fallecidas, una cifra que ha obligado a habilitar el antiguo hospital militar como morgue ante la falta de espacio en las instalaciones habituales.
Continúa la búsqueda de víctimas
Los equipos de rescate siguen rastreando la costa mientras numerosas familias buscan noticias de familiares desaparecidos. La saturación de la morgue ha obligado incluso a acelerar algunos enterramientos.
"El depósito no es grande para poder aguantar tantas personas", explica uno de los responsables de los servicios funerarios. Otro trabajador confirma: "Hemos enterrado a tres".
La tragedia también deja testimonios marcados por la incertidumbre. "No encuentro a mi sobrino", lamenta un familiar, mientras otros denuncian que todavía desconocen el paradero de menores que cruzaron la frontera durante los momentos de mayor presión migratoria.
Las autoridades marroquíes también han reconocido once fallecidos en su territorio durante la crisis.
Ceuta intenta recuperar la normalidad
Aunque la mayoría de quienes lograron entrar ya han regresado a Marruecos, la situación sigue siendo compleja. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) permanece desbordado. Diseñado para algo más de 500 plazas, supera ampliamente su capacidad y cientos de personas continúan esperando fuera para acceder a comida, agua o un lugar donde dormir.
En las calles permanece un amplio despliegue de Policía, Guardia Civil, Ejército y Policía Local para mantener el orden y facilitar el retorno de los migrantes que aún permanecen en la ciudad.
Mientras algunos aceptan regresar a Marruecos, otros aseguran que prefieren permanecer en Ceuta pese a las dificultades. "Aquí no hay comida ni nada, no se puede dormir, no hay médico ni nada", denuncia uno de los jóvenes que logró cruzar.
Las redes sociales, clave para encontrar desaparecidos
Al otro lado de la frontera, miles de familias siguen pendientes del teléfono. Las redes sociales, que durante los días previos sirvieron para difundir mensajes que animaban a cruzar, se han convertido ahora en la principal herramienta para localizar a quienes siguen desaparecidos.
Fotografías, nombres y mensajes se multiplican en busca de cualquier pista. "Llevamos tres días sin saber de mi hermano", escribe una familia. Otra publicación pide ayuda para localizar a un menor de 15 años que cruzó sin teléfono móvil.
Las autoridades han solicitado a los familiares que comuniquen cualquier desaparición para facilitar la identificación de los cuerpos recuperados, mientras Ceuta trata de recuperar poco a poco la normalidad tras una de las mayores crisis migratorias registradas en la ciudad.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El CETI de Ceuta supera su capacidad mientras cientos de migrantes esperan ayuda
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta afronta una situación límite tras la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos. Diseñado para 512 plazas, el recinto supera ya los 700 ocupantes y más de un millar de migrantes permanece en el exterior esperando recibir comida, agua o un lugar donde dormir.
Las autoridades reconocen que los recursos disponibles son insuficientes para atender la demanda, mientras el Ejército distribuye ayuda básica y mantiene el apoyo logístico en distintos puntos de la ciudad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El antiguo hospital militar de Ceuta se habilita como morgue por el aumento de fallecidos
El incremento del número de víctimas mortales ha llevado a las autoridades de Ceuta a reabrir el antiguo hospital militar para utilizarlo como morgue. Las instalaciones habituales ya no cuentan con capacidad suficiente para albergar los cuerpos recuperados del mar tras la crisis migratoria. "el deposito no es grande para poder aguantar tantas personas", explica uno de los responsables.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La tragedia migratoria en Ceuta deja 72 fallecidos y continúa la búsqueda de víctimas
Las labores de búsqueda continúan en las aguas de Ceuta tras la mayor tragedia migratoria registrada en la ciudad autónoma. Los equipos de rescate siguen rastreando el mar en busca de desaparecidos, mientras el balance provisional alcanza ya los 72 fallecidos.
El aumento de víctimas ha obligado a habilitar nuevos espacios para albergar los cuerpos recuperados. La magnitud de la tragedia mantiene movilizados a los servicios de emergencia, que trabajan sin descanso mientras numerosas familias continúan esperando noticias de sus seres queridos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos cifra en 40.000 los migrantes que cruzaron a Ceuta y culpa a las mafias
Cuatro días después de la crisis migratoria, Marruecos ha ofrecido por primera vez una versión oficial de lo ocurrido en la frontera con Ceuta. El Ministerio del Interior marroquí asegura que unas 40.000 personas cruzaron hacia la ciudad autónoma y atribuye la llegada masiva a la difusión de información engañosa y a la actuación de las mafias dedicadas al tráfico de personas.
Un relato que coincide con el defendido por el Gobierno español. Las autoridades marroquíes sostienen además que la mayoría de quienes accedieron a Ceuta ya ha regresado a su país.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Comenzamos el minuto a minuto
Buenos días:
Comenzamos el minuto a minuto de la situación en la que se encuentra la crisiws migratoria en Ceuta tras la llegada de miles de personas.
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