Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos rompe su silencio tras la llegada masiva de personas a Ceuta

La crisis migratoria que ha sacudido Ceuta durante los últimos días sigue dejando consecuencias. Cuatro jornadas después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, el Ministerio del Interior marroquí ha ofrecido por primera vez una versión oficial de lo ocurrido. Rabat asegura que unas 40.000 personas cruzaron hacia la ciudad autónoma y sostiene que la avalancha fue consecuencia de la "información engañosa" difundida por redes sociales y de la actuación de las mafias que operan en la zona.

Mientras tanto, en Ceuta continúa el operativo de búsqueda en el mar. El balance provisional asciende ya a 72 personas fallecidas, una cifra que ha obligado a habilitar el antiguo hospital militar como morgue ante la falta de espacio en las instalaciones habituales.

Continúa la búsqueda de víctimas

Los equipos de rescate siguen rastreando la costa mientras numerosas familias buscan noticias de familiares desaparecidos. La saturación de la morgue ha obligado incluso a acelerar algunos enterramientos.

"El depósito no es grande para poder aguantar tantas personas", explica uno de los responsables de los servicios funerarios. Otro trabajador confirma: "Hemos enterrado a tres".

La tragedia también deja testimonios marcados por la incertidumbre. "No encuentro a mi sobrino", lamenta un familiar, mientras otros denuncian que todavía desconocen el paradero de menores que cruzaron la frontera durante los momentos de mayor presión migratoria.

Las autoridades marroquíes también han reconocido once fallecidos en su territorio durante la crisis.

Ceuta intenta recuperar la normalidad

Aunque la mayoría de quienes lograron entrar ya han regresado a Marruecos, la situación sigue siendo compleja. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) permanece desbordado. Diseñado para algo más de 500 plazas, supera ampliamente su capacidad y cientos de personas continúan esperando fuera para acceder a comida, agua o un lugar donde dormir.

En las calles permanece un amplio despliegue de Policía, Guardia Civil, Ejército y Policía Local para mantener el orden y facilitar el retorno de los migrantes que aún permanecen en la ciudad.

Mientras algunos aceptan regresar a Marruecos, otros aseguran que prefieren permanecer en Ceuta pese a las dificultades. "Aquí no hay comida ni nada, no se puede dormir, no hay médico ni nada", denuncia uno de los jóvenes que logró cruzar.

Las redes sociales, clave para encontrar desaparecidos

Al otro lado de la frontera, miles de familias siguen pendientes del teléfono. Las redes sociales, que durante los días previos sirvieron para difundir mensajes que animaban a cruzar, se han convertido ahora en la principal herramienta para localizar a quienes siguen desaparecidos.

Fotografías, nombres y mensajes se multiplican en busca de cualquier pista. "Llevamos tres días sin saber de mi hermano", escribe una familia. Otra publicación pide ayuda para localizar a un menor de 15 años que cruzó sin teléfono móvil.

Las autoridades han solicitado a los familiares que comuniquen cualquier desaparición para facilitar la identificación de los cuerpos recuperados, mientras Ceuta trata de recuperar poco a poco la normalidad tras una de las mayores crisis migratorias registradas en la ciudad.

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