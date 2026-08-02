Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Suceso

Un brutal accidente entre un autobús y una autocaravana deja seis personas muertas y 30 heridos en Italia

Para facilitar las operaciones de rescate, la carretera del suceso ha tenido que ser cortada al tráfico, que ha dejado retenciones en la circulación.

Un brutal accidente entre un autobús y una autocaravana deja seis personas muertas y 30 heridos en Italia

Un brutal accidente entre un autobús y una autocaravana deja seis personas muertas y 30 heridos en Italia Europa Press

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

Este domingo un autobús ha colisionado con una autocaravana en una carretera estatal en la provincia de Rieti, situada en Lazio (Italia).

El suceso ha dejado seis personas muertas y 30 heridas en un accidente en el que hay tres vehículos implicados, como informan los medios locales.

El siniestro ha ocurrido en la carretera estatal 79 a la altura del municipio de Colli sul Velino, justo en la frontera con la región de Umbría, cuando un autobús circulaba en dirección a Terni y una autocaravana que iba en sentido contrario chocaron frontalmente comprometiendo a otros vehículos.

Todavía se desconocen las causas del accidente, sin embargo, en el lugar se desplazaron los servicios de emergencia y bomberos que procedieron a evacuar a los pasajeros del autobús y la autocaravana.

En el siniestro han fallecido los dos conductores del autobús, dos pasajeros y dos ocupantes de la autocaravana, mientras que otras 30 personas han resultado heridas, estando tres de ellas de manera grave.

A la zona se han desplegado varias ambulancias aéreas para trasladar a los heridos en estado crítico a los hospitales de Umbría y Lacio, según informa el periódico Corriere della Sera. Para facilitar las operaciones de rescate, la carretera del suceso ha tenido que ser cortada al tráfico, que ha dejado retenciones en la circulación.

Trump insta a Irán a cerrar el pacto "rápidamente" y amenaza con un "terror militar no visto desde la Segunda Guerra Mundial"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en su reunión junto al presidente libanés Joseph Aoun en la Casa Blanca.

Publicidad

Mundo

Un brutal accidente entre un autobús y una autocaravana deja seis personas muertas y 30 heridos en Italia

Un brutal accidente entre un autobús y una autocaravana deja seis personas muertas y 30 heridos en Italia

Imagen del accidente de helicópteros en Grecia

Mueren dos pilotos tras un choque de helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen en Bruselas.

Los ministros de Interior de la UE se reunirán el martes para abordar la crisis migratoria de Ceuta

Tres muertos y 21 heridos tras la explosión de una bomba en un restaurante de Moscú
Atentado

Tres muertos y 21 heridos tras la explosión de una bomba en un restaurante de Moscú

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en su reunión junto al presidente libanés Joseph Aoun en la Casa Blanca.
Guerra

Trump insta a Irán a cerrar el pacto "rápidamente" y amenaza con un "terror militar no visto desde la Segunda Guerra Mundial"

Accidente de una avioneta turística en Perú
ACCIDENTE MORTAL

Tragedia en Perú: un accidente de avioneta turística deja 13 muertos, entre ellos un matrimonio de Valladolid

Según la información facilitada por las autoridades, entre los pasajeros había dos ciudadanos españoles, siete italianos y dos alemanes. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

Imagen de archivo de un coche de policía en Brasil
BRASIL

Un hombre mata a cuchilladas a tres compañeros de trabajo y luego se suicida

Según testigos, fruto de una crisis emocional, un hombre ha matado a cuchilladas a sus tres compañeros de trabajo en Brasil. Poco después se ha quitado la vida en la celda donde estaba recluido.

Ataque ruso contra Ucrania con misiles balísticos

Al menos nueve muertos y 30 heridos que deja un ataque ruso contra Ucrania con misiles balísticos

Un terremoto de 4,7 deja 21 heridos y decenas de réplicas en Napolés

Un terremoto de 4,7 deja 21 heridos y decenas de réplicas en Nápoles

El presidente de EEUU, Donald Trump

Trump califica de "mala gestión" de Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: "Facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa"

Publicidad