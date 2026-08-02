Un brutal accidente entre un autobús y una autocaravana deja seis personas muertas y 30 heridos en Italia

Este domingo un autobús ha colisionado con una autocaravana en una carretera estatal en la provincia de Rieti, situada en Lazio (Italia).

El suceso ha dejado seis personas muertas y 30 heridas en un accidente en el que hay tres vehículos implicados, como informan los medios locales.

El siniestro ha ocurrido en la carretera estatal 79 a la altura del municipio de Colli sul Velino, justo en la frontera con la región de Umbría, cuando un autobús circulaba en dirección a Terni y una autocaravana que iba en sentido contrario chocaron frontalmente comprometiendo a otros vehículos.

Todavía se desconocen las causas del accidente, sin embargo, en el lugar se desplazaron los servicios de emergencia y bomberos que procedieron a evacuar a los pasajeros del autobús y la autocaravana.

En el siniestro han fallecido los dos conductores del autobús, dos pasajeros y dos ocupantes de la autocaravana, mientras que otras 30 personas han resultado heridas, estando tres de ellas de manera grave.

A la zona se han desplegado varias ambulancias aéreas para trasladar a los heridos en estado crítico a los hospitales de Umbría y Lacio, según informa el periódico Corriere della Sera. Para facilitar las operaciones de rescate, la carretera del suceso ha tenido que ser cortada al tráfico, que ha dejado retenciones en la circulación.