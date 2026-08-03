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Trump asegura que las negociaciones con Irán se reanudarán este lunes: "Salvaríamos muchas vidas"

El presidente de EE.UU. asegura que "preferimos un acuerdo a un ataque".

Donald Trump

Trump asegura que las negociaciones con Irán se reanudarán este lunes: "Salvaríamos muchas vidas" | Europa Press

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Daniel Caballero
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que las conversaciones con Irán se retomarán este lunes después de asegurar que decidió suspender un "ataque masivo" inminente para dar margen a un posible acuerdo que permita poner fin a la escalada del conflicto. Durante el vuelo presidencial rumbo a El Cairo, Trump explicó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le solicitaron que desistiera de la operación militar al considerar que todavía existen opciones reales para alcanzar un entendimiento con Teherán.

"Estábamos preparados, pero nuestros aliados pidieron cancelar el ataque porque creen que es posible lograr un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz", afirmó el mandatario, quien también adelantó que las negociaciones podrían desembocar en un pacto para la futura desnuclearización de Irán. El presidente estadounidense aseguró además que el propio Gobierno iraní reclamó la paralización de la ofensiva, que describió como "la mayor desde la Segunda Guerra Mundial".

Según Trump, tras las conversaciones mantenidas con Arabia Saudí, Riad considera que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz es "inminente" y que este podría abrir la puerta a un compromiso definitivo en materia nuclear con Irán. "Queremos salvar muchas vidas. Preferimos un acuerdo antes que un ataque", subrayó el líder estadounidense.

Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos. El pacto permitió la reapertura del estrecho de Ormuz y estableció un periodo de dos meses de negociaciones con el objetivo de cerrar un acuerdo nuclear definitivo. No obstante, desde entonces ambas partes han continuado intercambiando ataques. Mientras Trump dio por concluido el marco de entendimiento, Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que antes del conflicto transitaba cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo.

En las últimas semanas, la tensión en Oriente Medio ha seguido aumentando tras la muerte de soldados estadounidenses en ataques iraníes contra bases en Jordania e Irak, así como por la participación de Arabia Saudí en una ofensiva conjunta con Estados Unidos contra milicias respaldadas por Teherán en territorio iraquí.

Pese al deterioro de la situación, Trump ha insistido en que el diálogo con Irán nunca se interrumpió. Este sábado aseguró haber aplazado una ofensiva militar tras, según sus palabras, "sentar las bases de un acuerdo" que contempla la reapertura "inmediata y completa" del estrecho de Ormuz.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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