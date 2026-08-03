Restablecida la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Levante después de paralizarse por una persona en las vías

La circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Levante se ha restablecido poco después de que Adif notificara su paralización debido a la presencia de una persona en las inmediaciones de la vía, en el entorno de túnel que conecta las estaciones de Atocha y Chamartín. El administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado poco después de las 10:00 horas de la mañana sobre el suceso.

La incidencia, comunicada a través de la red social X, ha obligado a suspender temporalmente la circulación por este paso subterráneo, clave para enlazar los distintos corredores ferroviarios que atraviesan la capital.

Mientras tanto, entre los pasajeros de varios convoyes se ha extendido el rumor de un posible arrollamiento, aunque por el momento no existe confirmación oficial al respecto.

Renfe, Ouigo e Iryo, paralizadas

La paralización, de la que también ha informado Renfe, afecta a los servicios de las tres operadoras de alta velocidad (Renfe, Ouigo e Iryo) y ha obligado a detener varios trenes en pleno recorrido. Como consecuencia, se prevén importantes retrasos durante la jornada de este lunes en todo el corredor ferroviario entre Madrid y Levante.