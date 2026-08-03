Los incendios de Grecia siguen sin control a 35 kilómetros de llegar a la ciudad de Atenas

Grecia sigue luchando contra varios focos del incendio, avivados por los fuertes vientos en distintas zonas del país. Las autoridades han advertido que las llamas amenazan ya al área metropolitana de Atenas y a la isla de Cefalonia.

Los fuertes vientos han propagado las llamas incrementando notablemente el balance de daños. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis afirmaba que Grecia se ha enfrentado a "condiciones meteorológicas extremas y vientos" que a menudo alcanzan los 100 kilómetros por hora.

"Los vientos impiden que las aeronaves puedan recoger agua"

Los vientos huracanados han creado "condiciones extremadamente difíciles que han derivado en muchos casos en los que las aeronaves no pueden recoger agua o no pueden realizar descargas debido a la turbulencia extrema", señaló el ministro de Protección Civil de Grecia, Evangelos Tournas.

Los trabajos de extinción se centran ahora en zonas próximas a Atenas (Ática, Beocia y Fócida) en condiciones especialmente adversas, con fuertes vientos que seguían soplando, mientras que poco antes de la medianoche se abrió un nuevo frente en Cefalonia, una isla del mar Jónico.

Un fuego descontrolado que afecta también a las islas de Creta y Paros

Los Bomberos intentaban evitar que el fuego se acercara a los suburbios occidentales de Atenas después de haber superado una montaña durante la noche. Porto Germeno y otras localidades fueron evacuadas cuando se declaró el incendio el viernes, pero las autoridades locales señalan que decenas de viviendas han resultado dañadas o destruidas. A principios de esta semana, los incendios en las islas de Creta y Paros afectaron otras 6.000 hectáreas.

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