Rebrotes en Ávila y varios incendios activos mantienen en alerta a los equipos de extinción

Los incendios continúan asolando gran parte de España, siendo el de Burgohondo (Ávila) el más preocupante a esta hora, anoche se reactivó en tres frentes y todo apunta a que ha sido intencionado. La junta llama a los ciudadanos a denunciar cualquier "actitud sospechosa" que vean.

La reactivación ha obligado a evacuar una urbanización de La Adrada, Protección Civil de Castilla y León ha enviado un mensaje ES-Alert para ordenar la evacuación de la urbanización La Picota y de las edificaciones colindantes, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

Además ha indicado a los vecinos que deben dirigirse al centro polivalente de La Adrada y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

También, el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha informado de que permanece cortada al tráfico la carretera AV-930 a su paso por La Adrada debido al incendio.

En concreto, la vía está cerrada entre los puntos kilométricos 1,3 y 4,5, en ambos sentidos de la circulación, con nivel de servicio negro, según la información difundida por el 112 de Castilla y León.

Estas medidas se enmarcan en el operativo desplegado para hacer frente al incendio forestal declarado en Burgohondo, cuya evolución ha obligado a adoptar nuevas actuaciones de protección para la población y a restringir la circulación en la zona afectada.

Otros incendios

El incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad cacereña de Casas de Millán continúa activo aunque "ha perdido fuerza", tras una "noche sin descanso para los equipos de extinción" que trabajan en la zona.

A las 9:30 horas de este domingo se celebra la segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) para evaluar la situación del incendio y adoptar las medidas que sean necesarias, según avanza la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia en redes sociales.

Cabe recordar que en la primera reunión del Cecop, celebrada en la noche de este pasado sábado, se acordó mantener la evacuación de Casas de Millán y de la pedanía de Grimaldo, así como mantener la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de (Infocaex).

Los vientos de tormenta reavivan el incendio de Senet (Lleida), que genera un pirocúmulo. Los vientos de tormenta reavivaron este sábado el incendio de Senet, en el municipio de Vilaller (Lleida), que generó un pirocúmulo, algo que el Grup d'Actuacions Forestals (Graf) había previsto, informan los Bombers de la Generalitat en un comunicado. La cabeza del incendio coronó la cresta a una cota aproximada de 2.300 metros y generó varios focos secundarios, algunos a un kilómetro de distancia.

Por ello, los Bombers trabajan para evitar que el fuego supere los ejes de contención planificados: el barranco de Escobedieso en el norte; la cresta del barranco de Munyidor al sur; el río Noguera Ribagorçana al oeste, y que no salte a una zona de pasturas cercana al valle de Boí al este.

Efectivos del Plan Infomur continúan trabajando en el incendio declarado este sábado en la Sierra de la Serreta Efectivos del Plan Infomur continúan trabajando en el incendio declarado este sábado, minutos antes de las 19.00 horas, en la Sierra de la Serreta, municipio de Caravaca de la Cruz, tras la caída de un rayo.

Sobre las 6.00 horas de esta mañana se ha producido el relevo de las brigadas y agentes medioambientales que han estado trabajando toda la noche en el incendio. Se han incorporado dos brigadas de intervención rápida con agentes medioambientales.

Está prevista la intervención de medios aéreos para eliminar los puntos calientes que pueden activarse a lo largo del día, tanto por las altas temperaturas que se esperan, como por el viento reinante en estos momentos en la zona.

El fuego se daba por controlado a las 20.35 horas de ayer, y a las 22.00 horas, se retiraban los medios aéreos y progresivamente bomberos del Consorcio y brigadas forestales. También se retiraba Protección Civil de Caravaca de la Cruz, una vez asegurado avituallamiento de comida y agua a los efectivos que van a permanecer durante toda la noche en la zona, asegurando y refrescando la superficie calcinada.