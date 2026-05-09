Tres detenidos por extorsionar a un menor de edad en Vitoria: le amenazaron con publicar un vídeo suyo desnudo

Tres personas han sido detenidas en Vitoria-Gasteiz, por un presunto delito de extorsión. Los arrestados son tres personas, un padre y sus dos hijos menores, y están acusados de haber amenazado a la víctima, de 15 años, que les entregara dinero a cambio de no publicar un vídeo que tenía de él, donde aparecía desnudo.

Según ha comunicado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar el pasado mes de febrero, cuando uno de los dos menores detenidos contactó con un antiguo compañero de clase, y le exigió que le entregara una cantidad de dinero, a cambio de no difundir un vídeo que había grabado hace dos años, y en el que se podía ver al joven saliendo de la ducha desnudo en el vestuario del centro educativo.

Le golpearon con un palo

En un primer momento el joven le realizó el pago a uno de los detenidos, pensando que la pesadilla había finalizado, pero dos semanas más tarde, volvieron a contactar con la víctima por redes sociales, chantajeándolo de nuevo con el mismo motivo. Días después, concertaron una cita para quedar, y cuando llegó al lugar el joven de 15 años fue agredido con una navaja y un palo, por una de las personas que lo estaba amenazando.

Tres meses después de esos incidentes, la Ertzaintza detenía al excompañero de la víctima, a su hermano y a su padre. El arresto tuvo lugar este viernes, a raíz de que la víctima tuviera un encuentro con los tres arrestados, y estos le amenazaran de muerte si no entregaba cantidades de dinero y oro.

Los detenidos son dos menores de 17 y 16 años, que han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores, y su padre de 35, el cual tenía antecedentes policiales, y tendrá que comparecer este sábado ante la autoridad judicial.

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Este mismo mes ocurría un suceso similar, pero esta vez en Girona, donde cuatro hombres eran detenidos por los Mossos d'Esquadra, algunos de ellos con antecedentes, por delitos contra la salud pública. Los implicados están acusados de secuestrar a una persona en una finca agrícola de Perafita de Cabanes, y trasladarla a una localidad francesa cercana a la frontera de Bélgica, exigiéndole un rescate de 60.000 euros.

Según ha dado a conocer la policía catalana a través de un comunicado, los presuntos autores del secuestro, de entre 24 y 62 años, detuvieron el pasado mes de diciembre ilegalmente a la víctima y la trasladaron a un inmueble en medio de un huerto.

Posteriormente, la víctima habría sido trasladada a otro inmueble situado en Francia, donde permaneció retenida hasta que su familia abonó parte del rescate y fue liberada días más tarde con el compromiso de realizar el pago de la cantidad pendiente. Tras la liberación, la víctima continuó recibiendo de forma constante varias llamadas amenazantes a través de diferentes líneas telefónicas, en las que le reclamaban el dinero restante que se había pactado como condición para su liberación.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado 3 de febrero, en la que la víctima relató que había sido retenida contra su voluntad durante los días 8 y 9 de diciembre. Los cuatro hombres fueron finalmente detenidos el pasado 9 de abril.

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