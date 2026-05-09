Esta noche se estrena la nueva temporada de La Voz Kids en Antena 3

Este sábado, 9 de mayo, a las 22.00 horas, se estrena la séptima edición de 'La Voz Kids', presentada por Eva González, en Antena 3. Esta nueva temporada viene cargada de mucho talento, emoción y más espectáculo que nunca. El programa empezará con la actuación de los cuatro coaches interpretando 'Hey Jude' de The Beatles.

Se considera el mejor programa que se ha hecho hasta el momento, con unas audiciones con un nivel muy alto y con unos coaches que pelearán por quedarse con la mejor voz. La cantanteEdurne comentó que hay "unas voces que no me puedo creer que esto sea un niño". Mientras, Ana Mena, que se estrena como coach este año, dijo: "Te enseñan tantas cosas, llegan con una emoción, con una inocencia tan bonita".

Por su parte, Antonio Orozco, que repite por segunda vez consecutiva como coach, dice que este programa no deja de sorprenderle. Luis Fonsi, quien ha estado en 'La Voz' como coach, pero es su primera vez en la edición de los más pequeños, expresó que "uno siente cosas muy diferentes".

Novedades en 'La Voz Kids'

Los niños que sean seleccionados para pertenecer a un equipo recibirán un regalo muy especial de sus coaches. Edurne dará a los suyos una bandana, Ana Mena una pulsera con la frase de una de sus canciones, Orozco les guiará con una brújula y Luis Fonsi les estampará un sello en un pasaporte para que den comienzo a su viaje.

Una de las novedades de este año es el uso del Megabloqueo, que hará acto de presencia si los cuatro han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón, el talent entra directamente al equipo de quien lo ha activado. Mientras, el botón del Arrepentimiento permite al coach, si no se ha girado durante la actuación del participante, una segunda oportunidad y le da al talent un pase directo al equipo del coach.

Otra gran novedad de esta edición es la participación de El Monaguillo, quien será el aliado de los niños y los acompañará en los momentos previos a salir al escenario.

Líder de la noche y certificado internacional Albert

En su pasada temporada, el programa fue líder absoluto y lo más visto de la noche de los sábados. Contó con un 13,2% de cuota de pantalla media, con un público destacado de 4 a 12 años, alcanzando un 18,9% de cuota de pantalla.

La edición pasada superó en +2,9 puntos a su rival y en +4,5 puntos a la cadena pública. Llegó al millón de espectadores de media en su emisión y superó los 3,2 millones de espectadores únicos de media durante la emisión de la temporada.

'La Voz Kids' sella su compromiso con la sostenibilidad con la obtención, por primera vez, de la certificación de producción sostenible otorgada por Albert. Una iniciativa medioambiental impulsada por BAFTA, que reconoce a las producciones comprometidas con la reducción de su impacto ambiental. Esto se ha conseguido gracias al uso de energía 100% renovable, con iluminación LED; la optimización del transporte, con bajas emisiones; digitalización de procesos y el reciclaje.

Esta noche, la audiencia de Antena 3 tiene una cita con su televisión para ver cómo el icónico escenario de 'La Voz Kids' vuelve a encender sus luces y brillar de talento en las 'Audiciones a ciegas'.

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