La Policía investiga una presunta agresión sexual a una joven de 18 años en Valencia

La Policía Nacional investiga una denuncia por una presunta agresión sexual a una joven de 18 años ocurrida de madrugada en Valencia.

Según ha adelantado fuentes de Jefatura, la investigación está en manos de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM). Los hechos se habrían producido sobre las 4.00 horas de este sábado en las escaleras de acceso al aparcamiento de La Marina.

De acuerdo con la información publicada, la joven y el presunto agresor habían pasado la noche juntos. Al llegar a la zona del aparcamiento, ambos se habrían besado con el consentimiento de ella, pero posteriormente el joven la habría agredido sexualmente.

14 violaciones al día

Según el Balance de Criminalidad de Interior correspondiente al cierre de 2025, en España se denuncian 14 violaciones al día, es decir, una cada hora y 38 minutos, y 44 agresiones sexuales sin penetración al día, unas dos cada hora.

Entre enero y diciembre de 2025, las denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual crecieron un 2,3%, hasta las 21.659, lo que supone 59 denuncias diarias por agresiones sexuales con y sin penetración. Este cómputo no incluye los delitos perpetrados en línea. Del total, 5.363 denuncias fueron por agresión sexual con penetración, un 2,8% más que el año anterior, y 12.475 correspondieron al resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, un 2,1% más.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, solo el 9,9% de las víctimas de violación denunció los hechos, porcentaje que baja al 8,4% en los intentos de violación y al 4% en otras formas de violencia sexual. Entre los motivos para no denunciar figuran la vergüenza, haber sido menor cuando ocurrieron los hechos, el temor a no ser creída y el miedo al agresor.

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