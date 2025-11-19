El último y sincero elogio de Djokovic a Sinner y Alcaraz tras la final de Turín: "La verdad es que..."

Novak Djokovic, la mayor leyenda de la historia del tenis y ganador de 24 grand slam, ha acudido a Bolonia para participar en el homenaje que se le realizó a Nikola Pilic, fallecido el pasado 22 de septiembre. El extenista croata tuvo a Nole en su academia de Hamburgo cuando el serbio solo tenía 12 años y fue como un segundo padre para el jugador de Belgrado.

El serbio participó este miércoles junto a Boris Becker, Ivan Ljubicic y Viktor Troicki en el homenaje a Nikola Pilic, ganador en cinco ocasiones de la Copa Davis.

"Me gusta llamarle el padre del tenis, porque era así, estaba cerca no solo como figura tenística, que contribuyó e influyó mucho en mi desarrollo como tenista, sino también como persona", admitió Djokovic en zona mixta a Ubitennis.

"Hoy es un día triste, aunque me alegra que podamos celebrarle, su nombre está ligado al tenis y a todo lo que ha hecho por nosotros en la pista. Sin embargo, hoy es el día de las emociones encontradas. Hace dos meses, cuando recibí la noticia, me sentí muy triste, pero hoy estoy contento porque su esposa e hija han estado aquí y creo que la Copa Davis es la competición adecuada para celebrar su nombre, porque ha hecho algo que probablemente no volverá a ocurrir en la historia: ha ganado la Copa Davis cinco veces con tres naciones diferentes. Es una leyenda, es un fenómeno", declaró Djokovic.

Nole, rendido ante Sinner y Alcaraz: "Un nivel astronómico"

Novak Djokovic también tuvo tiempo de analizar la última final de las Nitto ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, y no dudo en calificar de "astronómico" el nivel al que juegan en cada uno de sus enfrentamientos.

"No he visto todo el partido, pero sí vi el primer set, y como siempre, es tradición que cuando juegan entre ellos el primer set termine 7-6 de una forma u otra. Pero con mucha tensión e intensidad, un nivel astronómico, la verdad es que muy bueno. Normalmente no me gusta ver partidos porque quiero estar ahí, pero ahora disfruto viéndolos porque el nivel es altísimo", admitió Djokovic a Ubitennis.

"La rivalidad entre ellos es algo muy positivo para nuestro deporte. Son fantásticos, incluso lo que ha hecho Jannik, especialmente en pista cubierta, en los últimos dos años es histórico", concluyó el tenista serbio.