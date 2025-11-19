Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Roger Federer, incluido en el Salón de la Fama del tenis: "Es un gran honor y algo muy bonito"

El extenista suizo y ganador de 20 grand slam será homenajeado el próximo mes de agosto en una ceremonia en Newport, Estados Unidos.

Roger Federer besa su octavo t&iacute;tulo en Wimbledon

Roger Federer besa su octavo título en WimbledonReuters

Roger Federer, el primero de los miembros del Big Three que se retiró del tenis, ha sido incluido en el 'Hall of Fame', es decir, el Salón de la Fama del deporte de la raqueta. El exjugador de Basilea, único tenista con ocho títulos de Wimbledon, se enteró de la noticia en una una visita a la federación de tenis de Suiza en la que compartió el día con algunas de las jóvenes promesas del país helvético.

"Es un gran honor ser incluido en el Salón de la Fama del tenis y estar al lado de tantos grandes campeones de la historia de este deporte. A lo largo de mi carrera siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo que dejaron los que vinieron antes que yo. Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es algo muy bonito", reconoció el genio de Basilea.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo agosto en la ciudad estadounidense de Newport, donde está localizado el Salón de la Fama del tenis. Roger Federer es el primer miembro del 'Big Three' en recibir esta distinción.

El extenista suizo acumuló 310 semanas como número 1 de la ATP, terminando en cinco temporadas en ese puesto. Además, Federer alzó 103 títulos ATP, solo por detrás de Jimmy Connors, que consiguió 109. También ostenta el récord de semanas consecutivas como número 1 del mundo (237).

Roger Federer anunció su retirada del tenis el 15 de septiembre de 2022, poniendo fin a una de las mejores carreras de la historia del tenis.

