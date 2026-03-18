Delcy Rodríguez reforma la cúpula de poder de Venezuela y destituye al ministro de Defensa Vladimir Padrino

Este miércoles ha sido un día de cambios dentro del Gobierno venezolano. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha iniciado una reforma en la cúpula militar tras destituir al ministro de Defensa. Este miércoles ha anunciado el nombramiento del general Gustavo González como el nuevo ministro, sustituyendo a Vladimir Padrino, quien deja el cargo tras más de una década al frente.

Rodríguez comunicó su decisión a través de Telegram, agradeciendo a Padrino "su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país". También aseguró que el general asumirá sus nuevas tareas "con el mismo compromiso y honor" de siempre, aunque sin detallar a qué funciones pasará ahora el ministro saliente.

El nuevo titular de Defensa dirigía desde el 6 de enero la Contrainteligencia Militar, tan solo unos días después del ataque del Ejército de Estados Unidos contra Caracas, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Antes había ejercido como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y como ministro del Interior, Justicia y Paz.

Sin embargo, este nuevo nombramiento se produce mientras el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra de visita en Venezuela donde ha respaldado públicamente la ley de amnistía aprobada por las autoridades venezolanas.

Durante su intervención, el socialista ha destacado que esta medida representa "una voluntad inequívoca de proceder con la democracia como referencia". La ley, que ya ha permitido la liberación de casi 8.000 presos políticos, ha sido presentada por el Ejecutivo venezolano como un paso hacia la reconciliación nacional.

Zapatero elogiado

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acompañó a Zapatero y le ha dedicado unas palabras de reconocimiento: "No es un asesor, es el campeón de la paz de Venezuela, porque se lo ha ganado con toda la fuerza que ha demostrado a lo largo de los años".

Ha querido definir de esta forma el papel que Zapatero ha desempeñado en los últimos tiempos como mediador en los procesos de diálogo venezolanos y su implicación en favor de la estabilidad y el entendimiento político.

Por su parte, el expresidente español ha recalcado que la ley de amnistía constituye una muestra clara del compromiso del país con la vía democrática y con la convivencia.

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