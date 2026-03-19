Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Champions League

Fechas y horarios de los cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026: Real Madrid vs Bayern y Barcelona vs Atlético de Madrid

Consulta los horarios oficiales de los cuartos de final de la Champions League. Real Madrid, Barcelona y Atlético ya conocen cuándo disputarán los 1/4 de final.

El trofeo de la Champions League

El trofeo de la Champions LeagueBradley Collyer / PA Wire / dpa

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La UEFA ha confirmado las fechas y horarios de los cuartos de final de la Champions League. Ocho equipos sobreviven aún en la mejor competición de clubes del mundo: Real Madrid, Bayern de Múnich, PSG, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal y Arsenal.

El Real Madrid, tras eliminar al Manchester City, se enfrentará al Bayern de Múnich en otro clásico europeo. Los de Arbeloa jugarán la ida en el Santiago Bernabéu el martes 7 de abril (21:00 horas), mientras que la vuelta se disputarán en el Allianz Arena el miércoles 15 de abril (21:00 horas). Es decir, los blancos jugarán la denominada eliminatoria larga en los cuartos de final.

El Sporting de Portugal - Arsenal también se jugará los días 7 y 15 de abril, con la ida en el José Algarbe y la vuelta en el Emirates Stadium, ambos partidos a las 21:00 horas.

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán en cuartos de final en una eliminatoria que garantiza un semifinalista español. La ida se disputará en el Camp Nou el miércoles 8 de abril (21:00 horas) y la vuelta se jugará el martes 14 de abril (21:00 horas). Los de Simeone jugarán la vuelta en casa al haber robado el factor campo al Tottenham.

Por último, el PSG - Liverpool también se jugará en la eliminatoria corta: ida en el Parque de los Príncipes el miércoles 8 de abril (21:00 hora) y vuelta en Anfield el martes 14 de abril (21:00 horas).

Resultados de los partidos de vuelta de 1/8 de final

  • Sporting de Portugal 5-0 Bodo/Glimt (global: 5-3)
  • Chelsea 0-3 PSG (global: 2-8)
  • Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen (global 3-1)
  • Manchester City 1-2 Real Madrid (global 1-5)
  • Barcelona 7-2 Newcastle (global 8-3)
  • Tottenham 3-2 Atlético de Madrid (Global 7-5)
  • Bayern Múnich 4-1 Atalanta (global 10-2)
  • Liverpool 4-0 Galatasaray (global 4-1)

Horario cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026

Martes 7 de abril

Real Madrid - Bayern de Múnich (21:00 horas)

Sporting de Portugal - Arsenal (21:00 horas)

Miércoles 8 de abril

Barcelona - Atlético de Madrid (21:00 horas)

PSG - Liverpool (21:00 horas)

Martes 14 de abril

Atlético de Madrid - Barcelona (21:00 horas)

Liverpool - PSG (21:00 horas)

Miércoles 15 de abril

Bayern de Múnich - Real Madrid (21:00 horas)

Arsenal - Sporting de Portugal (21:00 horas)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Venezuela se proclama campeona del mundo de béisbol ante Estados Unidos

Venezuela, campeona del mundo de béisbol ante Estados Unidos

Publicidad

Deportes

El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz por el Open de Australia

Así es el nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz por su primer Open de Australia

Carlos Alcaraz en Indian Wells

Cuándo debuta Carlos Alcaraz en el Miami Open: rival y horario del tenista murciano

Jannik Sinner felicita a Novak Djokovic tras su derrota en el Open de Australia

Paolo Bertolucci desvela la razón del nivel de Sinner en Melbourne y Doha

El trofeo de la Champions League
Champions League

Fechas y horarios de los cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026: Real Madrid vs Bayern y Barcelona vs Atlético de Madrid

Raphinha celebra su gol al Newcastle en el Camp Nou
Liga de Campeones

Festín goleador del Barça ante el Newcastle para sellar el pase a cuartos de Champions (7-2)

El exatleta Fermín Cacho en foto de archivo
Atletismo

Fermín Cacho recibe el alta tras varios días ingresado por un desfallecimiento

El campeón olímpico de 1.500 en Barcelona 1992 fue ingresado en un hospital el pasado 28 de febrero a raíz de un desfallecimiento en el que perdió el conocimiento como consecuencia de un problema cardiaco.

Venezuela, campeona del mundo de béisbol ante Estados Unidos
Béisbol

Venezuela se proclama campeona del mundo de béisbol ante Estados Unidos

Delcy Rodríguez decreta festivo en todo el país este miércoles tras el histórico triunfo de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, disputado en Miami.

Los futbolistas de Senegal levantan el trofeo de la Copa África en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat

Los futbolistas de Senegal estallan contra la CAF tras quitarles la Copa África: "Venid a por ella"

Pep Guardiola saluda a Vinícius tras el partido en el Etihad Stadium

Pep Guardiola: "Mi mayor desafío ha sido Jürgen Klopp y el Liverpool"

Álvaro Arbeloa celebra la clasificación en el Etihad Stadium

Álvaro Arbeloa: "Muy poca gente hubiese dicho que íbamos a ganar los dos partidos"

Publicidad