Champions League
Fechas y horarios de los cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026: Real Madrid vs Bayern y Barcelona vs Atlético de Madrid
Consulta los horarios oficiales de los cuartos de final de la Champions League. Real Madrid, Barcelona y Atlético ya conocen cuándo disputarán los 1/4 de final.
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La UEFA ha confirmado las fechas y horarios de los cuartos de final de la Champions League. Ocho equipos sobreviven aún en la mejor competición de clubes del mundo: Real Madrid, Bayern de Múnich, PSG, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal y Arsenal.
El Real Madrid, tras eliminar al Manchester City, se enfrentará al Bayern de Múnich en otro clásico europeo. Los de Arbeloa jugarán la ida en el Santiago Bernabéu el martes 7 de abril (21:00 horas), mientras que la vuelta se disputarán en el Allianz Arena el miércoles 15 de abril (21:00 horas). Es decir, los blancos jugarán la denominada eliminatoria larga en los cuartos de final.
El Sporting de Portugal - Arsenal también se jugará los días 7 y 15 de abril, con la ida en el José Algarbe y la vuelta en el Emirates Stadium, ambos partidos a las 21:00 horas.
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán en cuartos de final en una eliminatoria que garantiza un semifinalista español. La ida se disputará en el Camp Nou el miércoles 8 de abril (21:00 horas) y la vuelta se jugará el martes 14 de abril (21:00 horas). Los de Simeone jugarán la vuelta en casa al haber robado el factor campo al Tottenham.
Por último, el PSG - Liverpool también se jugará en la eliminatoria corta: ida en el Parque de los Príncipes el miércoles 8 de abril (21:00 hora) y vuelta en Anfield el martes 14 de abril (21:00 horas).
Resultados de los partidos de vuelta de 1/8 de final
- Sporting de Portugal 5-0 Bodo/Glimt (global: 5-3)
- Chelsea 0-3 PSG (global: 2-8)
- Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen (global 3-1)
- Manchester City 1-2 Real Madrid (global 1-5)
- Barcelona 7-2 Newcastle (global 8-3)
- Tottenham 3-2 Atlético de Madrid (Global 7-5)
- Bayern Múnich 4-1 Atalanta (global 10-2)
- Liverpool 4-0 Galatasaray (global 4-1)
Horario cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026
Martes 7 de abril
Real Madrid - Bayern de Múnich (21:00 horas)
Sporting de Portugal - Arsenal (21:00 horas)
Miércoles 8 de abril
Barcelona - Atlético de Madrid (21:00 horas)
PSG - Liverpool (21:00 horas)
Martes 14 de abril
Atlético de Madrid - Barcelona (21:00 horas)
Liverpool - PSG (21:00 horas)
Miércoles 15 de abril
Bayern de Múnich - Real Madrid (21:00 horas)
Arsenal - Sporting de Portugal (21:00 horas)
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