Fechas y horarios de los cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026: Real Madrid vs Bayern y Barcelona vs Atlético de Madrid

La UEFA ha confirmado las fechas y horarios de los cuartos de final de la Champions League. Ocho equipos sobreviven aún en la mejor competición de clubes del mundo: Real Madrid, Bayern de Múnich, PSG, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal y Arsenal.

El Real Madrid, tras eliminar al Manchester City, se enfrentará al Bayern de Múnich en otro clásico europeo. Los de Arbeloa jugarán la ida en el Santiago Bernabéu el martes 7 de abril (21:00 horas), mientras que la vuelta se disputarán en el Allianz Arena el miércoles 15 de abril (21:00 horas). Es decir, los blancos jugarán la denominada eliminatoria larga en los cuartos de final.

El Sporting de Portugal - Arsenal también se jugará los días 7 y 15 de abril, con la ida en el José Algarbe y la vuelta en el Emirates Stadium, ambos partidos a las 21:00 horas.

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán en cuartos de final en una eliminatoria que garantiza un semifinalista español. La ida se disputará en el Camp Nou el miércoles 8 de abril (21:00 horas) y la vuelta se jugará el martes 14 de abril (21:00 horas). Los de Simeone jugarán la vuelta en casa al haber robado el factor campo al Tottenham.

Por último, el PSG - Liverpool también se jugará en la eliminatoria corta: ida en el Parque de los Príncipes el miércoles 8 de abril (21:00 hora) y vuelta en Anfield el martes 14 de abril (21:00 horas).

Resultados de los partidos de vuelta de 1/8 de final

Sporting de Portugal 5-0 Bodo/Glimt (global: 5-3)

5-0 Bodo/Glimt (global: 5-3) Chelsea 0-3 PSG (global: 2-8)

(global: 2-8) Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen (global 3-1)

2-0 Bayer Leverkusen (global 3-1) Manchester City 1-2 Real Madrid (global 1-5)

(global 1-5) Barcelona 7-2 Newcastle (global 8-3)

7-2 Newcastle (global 8-3) Tottenham 3-2 Atlético de Madrid (Global 7-5)

(Global 7-5) Bayern Múnich 4-1 Atalanta (global 10-2)

4-1 Atalanta (global 10-2) Liverpool 4-0 Galatasaray (global 4-1)

Horario cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026

Martes 7 de abril

Real Madrid - Bayern de Múnich (21:00 horas)

Sporting de Portugal - Arsenal (21:00 horas)

Miércoles 8 de abril

Barcelona - Atlético de Madrid (21:00 horas)

PSG - Liverpool (21:00 horas)

Martes 14 de abril

Atlético de Madrid - Barcelona (21:00 horas)

Liverpool - PSG (21:00 horas)

Miércoles 15 de abril

Bayern de Múnich - Real Madrid (21:00 horas)

Arsenal - Sporting de Portugal (21:00 horas)