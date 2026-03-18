Liga de Campeones
Barcelona - Newcastle: Partido de vuelta de octavos de Champions League hoy, en directo | Resultado, resumen y goles
El Barça debe culminar la remontada con resaca electoral. Los culés reciben optimistas al Newcastle con el postrero 1-1 de Lamine Yamal.
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El Barcelona busca cerrar hoy (18:45 horas) en el Camp Nou ante el Newcastle su clasificación para los cuartos de final de la Champions League. Todo parece a favor de los de Hansi Flick, tras el 1-1 de St James Park y el hecho de jugar en el Camp Nou, donde acumulan nueve triunfos en LaLiga, dos en Champions (Eintracht y Copenhague) y uno en Copa del Rey desde su regreso al coliseo azulgrana. Es decir, todavía no conocen la derrota ni el empate desde la vuelta al estadio el pasado 22 de noviembre.
El equipo azulgrana llega al partido después de golear al Sevilla (5-2) y habiendo dado descanso a sus piezas clave: Lamine Yamal sólo jugó 20 minutos; Pedri estuvo 45 minutos frente al equipo hispalense, Eric García, que sale de una lesión, también descansó, como Fermín, que jugó 45 minutos. Ferran Torres le dejó su posición a Robert Lewandowski.
Los números de los de Hansi Flick en el Camp Nou invitan al optimismo: 12 triunfos, 39 goles a favor (3,25 por partido) y siete en contra.
Jules Koundé, Balde y Frenkie de Jong siguen siendo baja, pero la buena noticia para el Barça es el regreso de Eric García. La única duda es la posición en la que jugará el de Martorell, ya que puede jugar de central defensa, lateral o mediocentro.
La única duda en el once culé es si Flick apuesta por Fermín o Dani Olmo en la posición de mediapunta. Pedri será el conductor del juego, con Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha en el ataque.
Por su parte, el Newcastle llega reforzado tras una victoria de gran valor en la Premier League ante el Chelsea (0-1), con un gol de Anthony Gordon, que fue suplente en el partido de ida, pero que apunta a ser titular hoy en el Camp Nou.
En cuanto a las bajas, Howe no podrá contar con jugadores importantes como Lewis Miley, Fabian Schär y Emil Krafth. Sí estará presente en la expedición Bruno Guimarães, aunque el técnico ya ha confirmado que no tendrá minutos. El once del Newcastle puede ser el siguiente: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonalli, Joelinton; Barnes, Gordon y Elanga.
Posibles onces del Barcelona - Newcastle
Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal; Olmo o Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonalli, Joelinton; Barnes, Gordon y Elanga.
Horario y dónde ver el Barcelona - Newcastle
El Barcelona - Newcastle, partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League se jugará el miércoles 18 de marzo a las 18:45 horas en el Camp Nou.
El Barcelona - Newcastle se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la UEFA Champions League.
Lamine Yamal lidera la ilusión azulgrana
El joven talento fue decisivo en la ida, asumiendo la responsabilidad del penalti en el descuento para firmar el 1-1. Su confianza y protagonismo marcan el rumbo del Barça.
El grupo, clave en el crecimiento del equipo
La fortaleza del vestuario es uno de los pilares del proyecto de Flick. El regreso de Gavi, la gestión de Pedri y la recuperación de Raphinha refuerzan la competitividad del equipo.
El Barça juega hoy con una camiseta muy especial
El objetivo es dar visibilidad al Día Internacional del Síndrome de Down.
La defensa sigue siendo el gran punto débil
El Barça necesita mejorar atrás si quiere avanzar. Los errores defensivos siguen penalizando, especialmente cuando Lewandowski y Ferran Torres no están acertados de cara a gol.
El sueño europeo vuelve a asomar en Can Barça
Desde 2015 el Barça no conquista la Champions. Este curso, con mejoras defensivas y el regreso de piezas clave, el equipo empieza a creer en la posibilidad de competir por el título tras el gatillazo del año pasado ante el Inter de Milán en semifinales.
El Camp Nou se llena de optimismo tras el 5-2 al Sevilla
El Barça llega reforzado tras golear al Sevilla en Liga, con un hat-trick de Raphinha, y con un estadio que ya volvió a vibrar con más de 60.000 espectadores en el estreno del Gol Nord.
Barcelona - Newcastle: Partido de vuelta de octavos de Champions League hoy, en directo
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Barcelona y Newcastle en directo! La vuelta de octavos de la Champions League enfrenta a españoles e ingleses.
El FC Barcelona recibe este miércoles (18:45 h) al Newcastle en el Spotify Camp Nou en la vuelta de octavos de Champions. Tras el 1-1 de la ida, los azulgranas buscan cerrar la eliminatoria ante su afición.
Sigue el Barcelona-Newcastle en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo. ¡Gracias por acompañarnos una noche más en Antena 3 Deportes! ¡The Chaaampiooons!
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