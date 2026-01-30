Los lloros de Zverev por la pausa médica de Alcaraz: "No me gustó"

Alexander Zverev ha cuestionado la legalidad de la pausa médica solicitada por Carlos Alcaraz durante la semifinal del Open de Australia, en un partido maratoniano que el español terminó ganando en cinco sets (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5). El alemán, tercero del ranking ATP, aseguró que el motivo fue por calambres, algo que, según su criterio, no está permitido.

"Tenía calambres, y normalmente no puedes pedir una pausa médica por calambres… No me gustó, pero no es mi decisión", afirmó Zverev en rueda de prensa tras el encuentro. Pese a la polémica, el alemán quiso poner el foco en el nivel del duelo, que calificó como "una pelea increíble, una auténtica batalla".

"Mis piernas dejaron de empujar hacia arriba… así son las cosas. Esto es la vida"

Zverev reconoció que el desenlace fue especialmente duro en lo físico: "Un final desafortunado para mí, pero para ser honesto, no me quedaba absolutamente nada", admitió, antes de detallar lo ocurrido en el quinto set: "Mis piernas dejaron de empujar hacia arriba… así son las cosas. Esto es la vida. Seguimos adelante".

El alemán, que protagonizó un encontronazo con la jueza de silla durante el partido, insistió en su malestar por la pausa médica y señaló que tanto Alcaraz como Jannik Sinner suelen verse beneficiados en situaciones similares. "Dije básicamente que era una tontería", aseguró, aunque trató de rebajar la controversia: "Creo que esta es una de las mejores batallas que ha habido en Australia. No merece que ese sea el tema ahora".

"El segundo set es el que más lamento"

En el análisis deportivo, Zverev lamentó especialmente el segundo set, que considera decisivo en el resultado final: "El segundo set es el que más lamento. Sentí que debía haberlo ganado… creo que eso habría cambiado las cosas", explicó.

Pese a la derrota, el alemán valoró positivamente su rendimiento y su resistencia en un partido que calificó como el más exigente de su carrera. "Probablemente sí", respondió al ser preguntado por ello. Cerró su comparecencia con un mensaje optimista: "Creo que ambos llegamos a nuestros límites absolutos… si sigo jugando de esta manera, va a ser un buen año para mí".

