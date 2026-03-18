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España prepara la evacuación de sus militares en Irak por el "deterioro de la situación de seguridad"

Defensa inicia movimientos ante el deterioro de la seguridad tras la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán.

Margarita Robles

Margarita RoblesEuropa Press

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El Gobierno español ha comenzado a preparar la evacuación de los militares desplegados en Irak ante el agravamiento del conflicto en Oriente Medio. La decisión se produce tras la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y el consiguiente aumento de la tensión en la región.

Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado que ya se han activado los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad del contingente español, en un contexto que califican de inestable.

Reubicación previa del contingente

La medida llega después de que el pasado domingo se iniciara la "reubicación temporal" de los efectivos del Grupo de Operaciones Especiales desplegados en Irak. Según Defensa, esta decisión respondió al "deterioro de la situación de seguridad" y a la imposibilidad de continuar con las tareas asignadas. El departamento que dirige Margarita Robles aseguró entonces que los militares se encontraban en "lugares seguros sin novedad". España cuenta actualmente con unos 300 efectivos en Irak, distribuidos en varias misiones internacionales.

Presencia en misiones internacionales

Los militares españoles participan en la operación Inherent Resolve, impulsada por la coalición internacional contra Daesh desde 2014, así como en la Misión de la OTAN en Irak (NMI). Además, España forma parte de la Unidad de Force Protection y del Elemento de Apoyo Nacional, estructuras organizadas en el marco de la Alianza Atlántica a petición de las autoridades iraquíes.

El redespliegue se ha llevado a cabo en coordinación con Irak y con los aliados internacionales, manteniendo informados a los países socios.

Desde Defensa subrayan que el compromiso de España con la estabilidad de Irak "permanece inalterable", aunque reconocen que la situación actual obliga a priorizar la protección de las tropas. El ministerio insiste en que la volatilidad del escenario ha motivado estas decisiones, orientadas a reducir riesgos para el personal desplegado.

Cambios en la misión de la OTAN

La escalada también ha tenido impacto en la estructura de la OTAN en Irak. La organización ha confirmado que está "ajustando" su presencia en el país en coordinación con los aliados. "Estamos trabajando en estrecha coordinación con los aliados y socios".

La misión NMI, centrada en el asesoramiento y el fortalecimiento de las capacidades de seguridad iraquíes, continúa activa, aunque con modificaciones por motivos de seguridad. España tenía previsto asumir el mando de esta misión el próximo 26 de mayo, con el relevo del general francés por el teniente general Ramón Armada.

La situación en Irak se ha visto agravada por recientes ataques. El pasado viernes, un militar francés murió y otros seis resultaron heridos tras un ataque con drones contra una base en el Kurdistán iraquí.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el ataque como "inaceptable" y recordó que la presencia militar en la zona responde a la lucha contra el terrorismo. "La guerra en Irán no puede justificar tales ataques".

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