Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump se desvincula del ataque israelí al yacimiento de gas
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán.
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20 días de guerra y el conflicto escala en la intensidad de violencia. Comienzan a cruzarse líneas rojas, el gas y el petróleo se convierten en el blanco militar principal de la ofensiva.
Israel escaló este miércoles a una dimensión peligrosa atacando South Pars-North Dome, el yacimiento de gas natural condensado más grande del mundo, situado en el Golfo Pérsico. El proyectil alcanzó hasta cuatro instalaciones de la planta, que han quedado inutilizadas. Irán ha definido como "crimen de guerra" el ataque y ha contestado traspasando también límites hasta ahora impensables, atacando refinerías en Arabia Saudí y Catar.
El régimen iraní atacó la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Catar, que sufrió un incendio y serios daños. Además, restos de misiles impactaron en Abu Dabi en las instalaciones de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab, que fueron clausurados. Tras el bombardeo a Pars Sur, la Guardia Revolucionaria advirtió que las instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar "se han convertido en blancos legítimos y serán atacados en las próximas horas".
Arabia Saudí dijo que dos de sus refinerías en Riad han sido atacadas mientras el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que el país se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario.
Donald Trump se desvincula del ataque de Israel y deja sobre la administración de Netanyahu toda la atención. Asegura en sus redes sociales que "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars Sur. Solo una pequeña parte resultó dañada". El mandatario insistió en que su país no tenía "conocimiento previo del ataque" y que "Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Catar.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump le echa la culpa a Israel por el ataque a la mayor instalación gasística del mundo
El presidente estadounidense Donald Trump se quita de en medio y echa la culpa a Israel por el ataque a la mayor instalación gasística del mundo.
Según la prensa estadounidense, va a pedir al Congreso 200.000.000 de dólares para continuar su furia épica. "Estados Unidos desconocía este ataque, Israel no realizará más ataques contra este campo de gas iraní a menos que Irán decida atacar a un país inocente como Catar", ha señalado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | LA OMS se estaría preparando para una catástrofe nuclear
La OMS se estaría preparando para una posible catástrofe nuclear. Hana Balkhy, directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental dijo al medio Político: "El peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es lo que más nos preocupa”. Y añade: "Por más que nos preparemos, no hay forma de evitar el daño que causaría en la región, y a nivel global si llega a ocurrir, con consecuencias que durarían décadas".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Sánchez lleva a Bruselas su "no a la guerra"
Pedro Sánchez lleva su "no a la guerra" ante el resto de líderes de la Unión Europea. Sánchez participará en la reunión del Consejo Europeo que se celebra en la capital belga, la primera en la que se verán los Veintisiete tras el estallido de la crisis en Oriente Medio. El jefe del Ejecutivo español insistirá en que el ataque a Irán no ha respetado el derecho internacional, y reivindicará su apuesta por un orden internacional fundamentado en reglas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo |
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas alertó contra un nuevo ataque a un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz. Según un mensaje en su cuenta de X, la embarcación fue alcanzada a 11 millas náuticas (20 kilómetros) al este de la costa de los Emiratos Árabes Unidos por un "proyectil desconocido" que provocó un incendio a bordo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán se pone en posición de ataque en Ormuz
Un gran petrolero con bandera de Barbados ha tenido que retroceder en el estrecho de Ormuz después de que las fuerzas iraníes entraran en posición de ataque. Según la Guardia Revolucionaria iraní el buque transportaba 160.000 toneladas de petróleo y fue interceptado cuando intentaba ingresar en el estrecho de Ormuz.
Donald Trump se desvincula del ataque de Israel a South Pars. Asegura Trump que Estados Unidos no tenía conocimiento del ataque que Israel ejecutaría sobre el campo de gas natural. En una publicación en sus redes sociales indica que: "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars Sur. Solo una pequeña parte resultó dañada". El mandatario insistió en que su país no tenía "conocimiento previo del ataque" y que "Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Catar." "Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Catar", añadió.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Dos refinerías en Riad, atacadas
Arabia Saudí ha denunciado que dos de sus refinerías en Riad han sido atacadas. El ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, dijo que el país se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario. "Atacar Riad mientras varios diplomáticos se encuentran reunidos no puedo verlo como coincidencia y creo que es la clara señal sobre lo que Irán piensa de la diplomacia. No cree en hablar con sus vecinos, intenta presionarlos".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | QatarEnergy denuncia otra andanada de misiles
QatarEnergy publicó un mensaje en su cuenta de X donde confirmó otra andanada de misiles durante las primeras horas del jueves sobre sus instalaciones de gas natural licuado que provocaron "incendios considerables y amplios daños". "Los equipos de emergencia se desplazaron al lugar inmediatamente para controlar los daños, sin que se hayan reportado víctimas".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán amenaza: "Han cometido un grave error"
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico hasta su "completa destrucción", si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán. "Les advertimos una vez más que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica. Si esto se repite, no cesaremos en los ataques contra su infraestructura energética y la de sus aliados hasta su completa destrucción".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán ataca refinerías de Catar y Arabia Saudí
Irán desató su furia sobre Catar y Arabia Saudí. El régimen iraní atacó la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Catar, que sufrió un incendio y serios daños. Además, restos de misiles impactaron en Abu Dabi en las instalaciones de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab, que fueron clausurados.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El gas y el petróleo, blancos militares
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra de Irán. Se cumplen 20 días y la ofensiva ha traspasado líneas rojas. El ataque de Israel a South Pars-North Dome, el yacimiento de gas natural condensado más grande del mundo convirtió al petróleo y al gas en los blancos militares de esta guerra.
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