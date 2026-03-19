Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump se desvincula del ataque israelí al yacimiento de gas

20 días de guerra y el conflicto escala en la intensidad de violencia. Comienzan a cruzarse líneas rojas, el gas y el petróleo se convierten en el blanco militar principal de la ofensiva.

Israel escaló este miércoles a una dimensión peligrosa atacando South Pars-North Dome, el yacimiento de gas natural condensado más grande del mundo, situado en el Golfo Pérsico. El proyectil alcanzó hasta cuatro instalaciones de la planta, que han quedado inutilizadas. Irán ha definido como "crimen de guerra" el ataque y ha contestado traspasando también límites hasta ahora impensables, atacando refinerías en Arabia Saudí y Catar.

El régimen iraní atacó la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Catar, que sufrió un incendio y serios daños. Además, restos de misiles impactaron en Abu Dabi en las instalaciones de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab, que fueron clausurados. Tras el bombardeo a Pars Sur, la Guardia Revolucionaria advirtió que las instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar "se han convertido en blancos legítimos y serán atacados en las próximas horas".

Arabia Saudí dijo que dos de sus refinerías en Riad han sido atacadas mientras el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que el país se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario.

Donald Trump se desvincula del ataque de Israel y deja sobre la administración de Netanyahu toda la atención. Asegura en sus redes sociales que "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars Sur. Solo una pequeña parte resultó dañada". El mandatario insistió en que su país no tenía "conocimiento previo del ataque" y que "Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Catar.