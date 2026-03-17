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Las espectaculares caídas en el Freeride World Tour celebrado en Alaska

Alaska es uno de los escenarios más legendarios del esquí de montaña y allí se ha celebrado el Freeride World Tour. Entre los participantes, un español: Abel Moga.

Espectaculares caídas en el Freeride World Tour celebrado en Alaska con participación española, Abel Moga consiguió clasificarse para la final

Las espectaculares caídas en el Freeride World Tour celebrado en Alaska

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Vanessa Blasco
Publicado:

El Freeride World Tour se ha celebrado en las montañas de Alaska, un lugar de película para el esquí de montaña donde los participantes nos han dejado espectaculares bajadas... pero también algunas caídas dignas de acróbatas. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños, tan sólo pequeñas lesiones y algún rasguño sin importancia.

Entre los participantes, el español Abel Moga. Se preparaba para el descenso, 750 metros de caída prácticamente en vertical. Las montañas de Alaska ofrecen a los esquiadores bajadas largas y mantenidas, con los riesgos que eso supone. Abel no pudo terminar la bajada al intentar un 360º que consiste en una vuelta completa en el aire; terminó cayendo perdiendo las opciones al podio.

"Intenté aguantar pero fue imposible"

"Fui demasiado rápido y cuando salí ya dije... estoy yendo más lejos de lo que yo pensaba. Intenté aguantar pero fue imposible", nos contaba Abel Moga a Antena 3 Deportes, quien rápidamente en su salto se dio cuenta de que las cosas no iban a salirle bien.

Pero la caída de Abel no fue la única de la competición, ya que otros esquiadores queriendo demostrar sus mejores habilidades en la nieve y queriendo hacer las mejores bajadas, tuvieron la mala suerte de caer dejándonos caídas espectaculares. Algunas de ellas acrobáticas, con la suerte de que no hubo que lamentar daños humanos... salvo alguna pequeña contusión.

"Entrenamos también para poder caernos y que no nos pase nada", es la respuesta de Abel cuando le preguntamos por ese tipo de caídas sin consecuencias graves para los esquiadores.

Alaska, 8 años después

Las montañas de Alaska han vuelto a estar en el Freeride World Tour ocho años después y son para los esquiadores todo un reto, donde quieren demostrar sus mejores saltos y habilidades. Son el escenario más emblemático de toda la competición del esquí de montaña del mundo: "Estamos en Alaska y queremos dar lo mejor, hay una línea muy fina entre la perfección y caer", así nos explicaba Morga la diferencia entre caer y seguir hasta el final.

A pesar su caída, Abel Moga se ha clasificado y será el único español que estará en la final de Verbier a finales de marzo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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