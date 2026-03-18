Los presuntos asesinos de Francisca Cadenas piden ingresar en aislamiento por temor a agresiones de otros internos

Los hermanos Lolo y Julián, detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en 2017 después de hallar restos óseos de la víctima en una vivienda de ambos, han pedido ingresar en un módulo de aislamiento ante el temor a ser agredidos por otros internos, tal y como informa 'Canal Extremadura'.

El marido de Francisca Cadenas, Diego Meneses, ha considerado que se cometió un "único fallo" al inspeccionar la casa de los dos hermanos detenidos, a pesar de haberse reconocido "muy aliviado" con el trabajo desarrollado por "la UCO y toda la Guardia Civil" para el esclarecimiento de la desaparición de su mujer en Hornachos, Badajoz.

Meneses explica el "error" argumentando que la noche que se perdió el rastro de su esposa, la Benemérita anduvo "tres o cuatro metros con una luz que era igual que una vela" por la casa de los ahora detenidos y sin llegar a pasar a una habitación en la que, supuestamente, los dos hermanos indicaron a los agentes que se encontraba durmiendo un familiar suyo.

"No sé por qué no se registró"

"Enseguida dijeron 'vamos para atrás que aquí no hay nada'", explica. Al tiempo que ha añadido que los agentes "registraron todas las casas pero en esa recorrieron tres metros con una luz apagada". "No sé por qué no se registró, si se hubiese hecho se hubiese dado" con su mujer y "claro que se hubiese resuelto" el caso la primera noche, remarca el esposo de Francisca en declaraciones a 'Espejo Público'.

De todos modos, ha remarcado su agradecimiento por el trabajo desarrollado por la Guardia Civil en el caso de su mujer, sobre el que ha confiado en que "se va a hacer justicia" y ha reconocido que no esperaban "lo que han hecho" los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas.

Preguntado sobre la si uno de sus hijos, José Antonio, escuchó gritos de su madre en la vivienda de los dos hermanos la noche de la desaparición, Francisco Meneses lo ha negado. "Eso es mentira", ha afirmado de manera contundente.

Al mismo tiempo, reconoce que "le estará pesando toda la vida no haber entrado ahí", refiriéndose a la casa de los dos hermanos detenidos, después de que su hijo José Antonio le comentara que tuvo el pálpito desde el primer momento de que su madre estaba en esa casa. Tiene "sentimiento de culpa", confiesa.

También ha explicado que su hijo José Antonio incluso se dirigió en una segunda ocasión la noche de la desaparición a la vivienda de los dos hermanos para intentar encontrar a su madre, pero no le abrieron la puerta. "Salieron luego ya después cuando vino la Guardia Civil", ha añadido refiriéndose a los detenidos.

Relación entre las familias

Diego Meneses ha apuntado que antes de lo ocurrido, las familias tuvieron buena relación. "Su padre, su madre y mi mujer se llevaban de perillas", explica añadiendo que incluso estuvieron invitados a la boda de su hijo Javier.

Sobre el futuro judicial de los dos hermanos detenidos, el marido de Francisca Cadenas ha indicado que no se ha llegado a creer la posibilidad de que únicamente estaría implicado, supuestamente, uno de ellos. Ha incidido en que ambos hermanos "tienen mucha cara para todo y sangre fría para eso y mucho más".

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