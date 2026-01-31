Rafa Nadal, sobre la final del Open de Australia: "Si gana Novak..."

Rafa Nadal podría 'perder' este domingo 1 de febrero su récord de ser el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams (24 años y 103 días), algo a lo que aspira su compatriota, excompañero y amigo Carlos Alcaraz, el cual buscará ante Novak Djokovic su primer título en Melbourne.

Rafa, presente en la final

El balear, retirado en noviembre de 2024 y campeón hasta en dos ocasiones del Open de Australia (2009 y 2022), estará en las instalaciones de Melbourne Park este fin de semana, donde participará en un evento junto a Ashleigh Barty y Dylan Alcott: "Va a ser un placer ver la final en directo. Al no estar en una mentalidad profesional desde hace un tiempo, lo primero que quiero es volver a disfrutar de una gran batalla y de un gran nivel de tenis", empezó diciendo.

"Si gana Novak estaré contento... pero si tengo que apoyar a alguien..."

Un grupo de periodistas pudo charlas unos minutos con el ganador de 22 majors y le preguntaron sobre su favorito para la final de este domingo: "¿Alcaraz? Tengo una buena relación con él, compartimos los Juegos Olímpicos, compartimos el equipo español... Si gana Novak, estaré contento por él porque, en cierto modo, es espectacular lo que está haciendo. No sería un drama para mí, pero... si tengo que apoyar a alguien, siento que tengo que apoyar a Carlos", explicó el mallorquín.

"Creo que Alcaraz recuperará mejor que Novak"

Además, Nadal quiso pronunciarse acerca de la importancia que tendrá el estado físico de ambos de cara a la final, y de las posibilidades de recuperación de uno y otro jugador: "Estoy seguro de que Alcaraz se va a recuperar. Aunque haya sido una batalla larga, la otra semifinal tampoco fue corta y con un jugador que tiene una edad distinta, así que creo que Carlos tiene incluso más posibilidades de recuperarse mejor que Novak".

Recuerdos de su histórica remontada en 2022

Hace justo cuatro años el propio Nadal levantó aquí su segundo Open de Australia tras remontar dos sets a Medvedev en una de las mejores finales que se recuerdan: "Eso ya es pasado, no acostumbro a mirar muy para atrás ni a vivir con nostalgia, pero al final yo aquí vengo para disfrutar desde otro punto de vista. Lo que pasó, pasó, fue muy bonito y ahora vivo feliz otra etapa de mi vida", sentenció el español.

