Alcaraz - Djokovic en directo: Horario y dónde ver la final del Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz luchará por conquistar el Open de Australia, el único Grand Slam que falta en su palmarés, el próximo domingo. El murciano se clasificó para la gran final de Melbourne tras imponerse a Alexander Zverev en una semifinal agónica que se prolongó durante cinco horas y 27 minutos y que volvió a poner a prueba su resistencia física y mental sobre la Rod Laver Arena.

El número 1 del mundo firmó un triunfo épico por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5 en un partido marcado por los problemas físicos que sufrió a partir del tercer set. Los calambres aparecieron en el ecuador de ese parcial e incluso vomitó, pero Alcaraz supo sobrevivir a su peor momento apoyándose en su talento, su carácter competitivo y su capacidad para gestionar la adversidad.

La victoria le convierte, con 22 años y 272 días, en el tenista más joven de la historia en disputar finales en los cuatro torneos del Grand Slam. Una muestra más de la dimensión que está alcanzando la carrera del murciano en el circuito.

Será la octava final de un Grand Slam para Alcaraz, la cuarta consecutiva. Hasta ahora ha ganado el US Open, dos Roland Garros y dos Wimbledon, y solo ha cedido una final grande, precisamente en Wimbledon 2025 frente a Jannik Sinner. En Melbourne tendrá la oportunidad de completar su colección y hacer historia con el Career Grand Slam.

Su rival por el título será el serbio Novak Djokovic, quien venció al italiano Jannik Sinner en otra épica semifinal a cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4).

Horario y dónde ver la final del Open de Australia

La final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se disputará este domingo 1 de febrero a partir de las 09:30 hora pensinular español en la pista Rod Laver Arena.

Podrás disfrutar del partido en la web de Antena 3 Deportes con la narración y retransmisión en directo, además de la última hora y los detalles más importantes de este Open de Australia, primer Slam de la temporada.

