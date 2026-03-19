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Pedro Sánchez lleva su "no a la guerra" a Bruselas en el primer Consejo Europeo desde el inicio de la guerra en Irán

Pedro Sánchez defenderá que el ataque a Irán no ha respetado el derecho internacional, y reivindicará su apuesta por un orden internacional fundamentado en reglas.

Pedro Sánchez en el Consejo Europeo

Pedro Sánchez lleva su "no a la guerra" a Bruselas en el primer Consejo Europeo desde el inicio de la guerra en Irán | EFE

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Miriam Vázquez
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Pedro Sánchez lleva a Bruselas su "no a la guerra". El presidente español participa en la reunión del Consejo Europeo, la primera desde que comenzó la guerra en Irán. Sánchez defenderá su postura crítica con la de Estados Unidos es Israel por sus ataques en Irán y lo hace con la convicción de que cada vez esta es la postura compartida por más socios comunitarios.

El jefe del Ejecutivo español, que participará previamente en una reunión de los líderes socialistas europeos, insistirá en que el ataque a Irán no ha respetado el derecho internacional, y reivindicará su apuesta por un orden internacional fundamentado en reglas.

El debate sobre el orden internacional adquirió mayor relevancia después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, diese por acabado el orden internacional que existía hasta ahora y asegurando, por tanto, que Europa ya no podía ser la guardiana de ese viejo orden. Sánchez advirtió ante esas palabras de que el dilema no es un viejo o un nuevo orden, sino un orden o un desorden internacional que dijo que fue el que llevó a dos guerras mundiales, y defendió que los valores y principios de la UE no deberían cambiar.

Al día siguiente Von der Leyen matizaba sus palabras asegurando que la Unión Europea siempre defenderá los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional.

Sánchez coincidirá también con el canciller alemán, Friedrich Merz, después de ese momento en el que en la Casa Blanca, con Donald Trump, guardara silencio mientras el mandatario estadounidense criticó a España por su posición ante el ataque a Irán y amenazó con un embargo comercial. Sánchez ha querido quitar hierro a este asunto señalando que comprendía la situación incómoda que tuvo que vivir Merz y recordando que, según el canciller, defendió en su reunión a puerta cerrada a los socios europeos.

Respecto a la situación en Ucrania, Sánchez reiterará que la UE debe seguir manteniendo su apoyo sin fisuras a este país.

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