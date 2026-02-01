Djokovic, tras volver a perder ante Alcaraz en una final de Grand Slam: "Tiene 22 años, es increíble... legendario"

Además de perder una nueva oportunidad para ganar el 25º Grand Slam de su carrera, Novak Djokovic perdió por primera vez una final en el Open de Australia, torneo en el que ganó las 10 veces que alcanzó esta ronda. Alcaraz, además, lo hizo tras perder el primer parcial (2-6 en apenas media hora de juego).

El tenista de 22 años, por si fuera poco, volvió a vencer al balcánico en una final de Grand Slam, y es que lo ha hecho en las tres ocasiones en las que se han visto las caras en esta fase (Wimbledon 2023, Wimbledon 2024 y Open de Australia 2026).

A Djokovic no le quedó otra que rendirse completamente al español, con el que mantiene una grandísima relación fuera de las pistas y al que siempre ha profesado un enorme respeto.

"Lo que ha hecho es legendario, tiene 22 años... es que es increíble"

"Lo que ha hecho es legendario... Solo tiene 22 años, es increíble, todo es posible para él, no hay duda de ello. A su edad, tener siete Grand Slams y otros grandes títulos, va en la dirección correcta para seguir teniendo éxitos. También está Sinner, los dos van a estar peleando por los grandes títulos... y luego estamos los jóvenes, como yo, para intentar cogerles", dijo irónicamente el ganador de 24 majors.

Bravo Carlos, pequeño titán, joven mago de Oz... Un digno campeón..."

En Instagram su reflexión fue incluso mejor: "Una batalla por los siglos. Y de los tiempos. Lo di todo, no fue suficiente hoy. Bravo Carlos, pequeño titán, joven mago de Oz. Un digno campeón, un talento enorme, una persona maravillosa y un hacedor de historia. Y Australia, mucho amor. No hay lugar como el happy slam y no hay mejor ambiente que el que he vivido en los dos últimos partidos. Siempre agradecido. Nos vemos pronto", escribió Nole en redes sociales.

Y la respuesta de Alcaraz no se hizo esperar: "¡Qué buen ejemplo a seguir para todos! ¡Gracias Titán!", dijo el de El Palmar. El campeón de Melbourne fue más escueto y sencillo en redes sociales, donde escribió un "¡lo hemos hecho!", acompañándolo con una imagen de él junto al trofeo australiano.

Carlitos sigue escribiendo su propia historia, y esta vez ha conquistado Australia tras haberlo hecho en París, Londres y Nueva York hasta en dos ocasiones. Le falta el oro olímpico y completar todos los Masters 1.000 (Canadá, Shanghái y París) para comenzar a pugnar por entrar en la batalla de los mejores de la historia, y le queda toda la carrera por delante.

