Djokovic, a Rafa Nadal durante la final del Open de Australia: "¿Quieres jugar?.."

El hecho de que Rafa Nadal y Novak Djokovic interactuaran en plena final el Open de Australia fue sin duda uno de los grandes momentos que nos regaló este histórico domingo para el tenis y el deporte español. El balear, dos veces campeón en Melbourne (2009 y 2022), presenció el partido desde el palco de la Rod Laver Arena y, sin quererlo, fue uno de los grandes protagonistas.

"¿Quieres jugar?"

El serbio, después de un asfixiante punto ante el murciano, se dirigió al box donde estaba Rafa Nadal y tras esbozar una sonrisa le dijo: "¿Quieres jugar?", lo que provocó la reacción de un Nadal que comenzó a reírse después de alucinar y dar su 'aprobado' al espectacular punto que acababan de firmar ambos finalistas.

La realización de la final sabía que contaba con la 'baza' del español, al que decidieron enfocar en numerosas ocasiones para captar las reacciones ante los acontecimientos que iba deparando el partido por el título.

Nadal, alucinado con el nivel de Alcaraz y Djokovic

Rafa, como acostumbra, se mostró expresivo pero muy cauto a la hora de sobre reaccionar a cualquier punto, y se limitó a disfrutar del espectáculo y a aplaudir a uno y otro jugador. Es más, en la previa él mismo se decantó por Alcaraz, pero dejó claro que estaría "contento" si ganaba Djokovic por el tremendo mérito que tenía el serbio al haber vencido a Sinner, campeón de 2024 y 2025, en un partido que se decidió en cinco sets.

Nadal, rendido a Djokovic: "¡Gracias por tus palabras...!"

"¡Enhorabuena Carlos Alcaraz por ganar el Australian Open y conquistar el Career Grand Slam! Felicidades Novak Djokovic por alcanzar otra final en Melbourne y seguir haciendo historia en nuestro deporte. ¡Gracias por tus palabras durante la ceremonia!", escribió el balear en su cuenta de X poco después.

Horas antes, Carlitos se rindió al propio Nole en pie de pista: "Es muy inspirador lo que haces y dices, Novak. Disfruto mucho viéndote jugar y ha sido un honor compartir pista. Gracias por lo que haces, porque de verdad me inspiras mucho", mientras que también tuvo palabras para su compatriota Rafa Nadal: "Creo que es la primera vez que Rafa me ve en directo desde que tenía 16 años y es un gran honor tenerle aquí. También ha sido un honor compartir pista contigo, aunque no tantas veces... ha sido un privilegio", dijo el tenista de 22 años tras la final.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.