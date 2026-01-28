Elma Saiz confirma que el Gobierno presentará los Presupuestos de 2026 en el primer trimestre del año

"La respuesta es clara y telegráfica: sí", ha afirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ante la pregunta de si este año habrá nuevos presupuestos. En una entrevista en onda Cero ha asegurado que que el Ejecutivo presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 en el primer trimestre del año.

La portavoz ha destacado el trabajo constante del Gobierno con todos los grupos parlamentarios. También reconoce la "minoría parlamentaria" en el Congreso de los Diputados, por ello trabaja para alcanzar consensos con todas las formaciones políticas.

También se le ha preguntado por las conversaciones con Junts, sobre todo después de que la formación catalana votara en contra del decreto 'ómnibus' que incluía la subida de las pensiones y la prórroga de la protección frente a desahucios. Saiz lamentó ese rechazo, pero defendió que "el Gobierno cumple" y ofrece "respuestas" a la ciudadanía ya que, según expone, siguen subiendo las pensiones.

Sobre por qué aún no se han presentado los Presupuestos, la ministra recurrió a que detrás de las cuentas públicas hay muchos "trabajos" y "un montón de cuestiones" que resolver. Además, hizo referencia a las complejas negociaciones con los socios de investidura, que se enfriaron en la segunda mitad de 2025.

Sin embargo, ha querido transmitir normalidad y confianza. Según ella, el país "funciona" bien incluso con los presupuestos prorrogados.

Récord histórico

Como ejemplo, mencionó los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran un récord histórico de más de 22,4 millones de personas ocupadas y una tasa de paro por debajo del 10%, algo que no ocurría desde 2008.

"Eso no cae del cielo, es fruto del trabajo de este Gobierno, efectivamente, con unos presupuestos prorrogados", afirmó. Y concluyó con que "esta es la España de hoy", la cual avanza y sin "dar ni un paso atrás en protección social".

