La borrasca Kristin pone en alerta a España, última hora en directo: cortada la A-6 entre Madrid y Castilla y León por el temporal y nieve

Llueve, hace frío y en algunos lugares se ve la nieve. Estas son las consecuencias de la borrasca Kristin que se deja notar antes de haber superado del todo a Joseph. Toda España mantiene avisos por mal tiempo. Este miércoles se espera lo peor de este temporal preocupa el viento que puede llegar a registrar rachas de hasta 150 kilómetros por hora.

Kristin va a ser rápida, pero al menos en esta jornada se recomienda no salir de casa. Eso sí, las prisas con las que llega esta borrasca no le impide ser intensa, todo lo contrario. En Ávila ha nevado con fuerza en las últimas horas y lo va a volver a hacer en cotas bajas, no solo en Castilla y León, también en Madrid o Extremadura. Especial atención a las carreteras afectadas por la nieve. Esta madrugada se ha elevado a 90 las carreteras afectadas, 67 vías sufren las consecuencias del hielo y la nieve y otras 23 carreteras secundarias están bloqueadas o condicionadas por inundaciones, según el informe de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Situación de las carreteras

La A-6 ha sido cortada por el temporal y nieve, se encuentra intransitable entre El Plantío hasta provincias de Segovia y Ávila. Se ha decretado el nivel verde en estos puntos de la red principal ya que la nieve y el hielo condicionan el tránsito en autovías como la AP-6 entre Las Eras y Gudillos (del km 40 al 58), la A-52 entre Rionegro del Puente e Infesta (del km 49 al 180) y la A-23 en Huesca entre Nueno y Lanave (del km 374 al 394). El nivel verde permite circular con precaución pero prohíbe el adelantamiento de camiones y vehículos pesados. Las intensas precipitaciones han provocado el cierre total por inundación en 23 carreteras. La provincia de Cádiz es la más castigada con 15 vías cerradas: la A-2101 (km 0 al 1), A-2202 (km 9), CA-3101 (km 0 al 5), CA-3102 (km 0 al 2), CA-3105 (km 0 al 1), CA-3113 (km 6 al 17), CA-4102 (km 2 al 4), CA-4107 (km 0 al 8), CA-5101 (km 2 al 12), CA-6101 (km 0 al 8), CA-6105 (km 0 al 15), CA-6200 (km 8), CA-8200 (km 6 al 8), CA-9120 (km 8) y la CA-9209 (km 0 al 4). Los efectos de la lluvia también mantienen el nivel negro en los puentes cordobeses de la CO-4205 (km 3 al 13) y la CO-4207 (km 4 al 6).

Asimismo, permanecen cortadas la MA-8302 en Málaga (km 0 al 10), la LE-5705 en León (km 1 al 3), la GI-651 en Girona (km 5 al 8), la CC-146 en Cáceres (km 3 al 4) y la OU-1107 en Ourense (km 2 al 4). En Badajoz, la inundación sitúa en nivel rojo la BA-074 (km 3). Respecto a la nieve, se encuentran en nivel negro la A-395 (km 32 al 39) y la A-4025 (km 0 al 7) en Sierra Nevada, la AL-5405 (km 24 al 28) en Granada, la TE-68 en Teruel (km 0 al 9), la ZP-5404 en Zaragoza (km 7), la LN-8 en Asturias (km 10 al 28) y el acceso al Pico Villuercas por la CC-437 en Cáceres (km 0 al 11).

En Castilla y León, están cerradas la LE-126 (km 58 al 66), la DSA-191 (km 8 al 11) y la ZA-103 (km 6 al 17).

Navarra suma tres cierres en la NA-137 (km 47 al 59), NA-2011 (km 7 al 10) y NA-2012 (km 7 al 24). Es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) en 27 carreteras. Destacan la N-260a (km 480 al 495) y las variantes de la N-330 en el entorno de Candanchú. En Ávila, el nivel amarillo condiciona la N-403 (km 110 al 132), la N-110 (km 337 al 352) y la N-502 (km 21 al 47). La circulación transcurre con nivel verde en la N-6 (km 52 al 58), la N-621 y la N-625.

Se suspenden las clases

En lo que se refiere al viento en Andalucía hay aviso rojo por vientos huracanados que podrían llegar a alcanzar los 130 kilómetros por hora. En la costa mediterránea se esperan olas de hasta 6 metros de altura. La Junta de Andalucía suspendió las clases para esta jornada en muchas localidades. También la Junta de Extremadura ha tomado la misma medida por el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias. Ceuta también las ha cancelado. Además, de las clases se han suspendido las actividades deportivas y de ocio en espacios públicos.