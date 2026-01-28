Temporal
La borrasca Kristin pone en alerta a España, última hora en directo: cortada la A-6 entre Madrid y Castilla y León por el temporal y nieve
La lluvia, el frío, el viento y la nieve son consecuencia de la borrasca Kristin que llega de manera intensa y con prisa. Sigue en directo la última hora del temporal que deja avisos en prácticamente todo el territorio.
Llueve, hace frío y en algunos lugares se ve la nieve. Estas son las consecuencias de la borrasca Kristin que se deja notar antes de haber superado del todo a Joseph. Toda España mantiene avisos por mal tiempo. Este miércoles se espera lo peor de este temporal preocupa el viento que puede llegar a registrar rachas de hasta 150 kilómetros por hora.
Kristin va a ser rápida, pero al menos en esta jornada se recomienda no salir de casa. Eso sí, las prisas con las que llega esta borrasca no le impide ser intensa, todo lo contrario. En Ávila ha nevado con fuerza en las últimas horas y lo va a volver a hacer en cotas bajas, no solo en Castilla y León, también en Madrid o Extremadura. Especial atención a las carreteras afectadas por la nieve. Esta madrugada se ha elevado a 90 las carreteras afectadas, 67 vías sufren las consecuencias del hielo y la nieve y otras 23 carreteras secundarias están bloqueadas o condicionadas por inundaciones, según el informe de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Situación de las carreteras
La A-6 ha sido cortada por el temporal y nieve, se encuentra intransitable entre El Plantío hasta provincias de Segovia y Ávila. Se ha decretado el nivel verde en estos puntos de la red principal ya que la nieve y el hielo condicionan el tránsito en autovías como la AP-6 entre Las Eras y Gudillos (del km 40 al 58), la A-52 entre Rionegro del Puente e Infesta (del km 49 al 180) y la A-23 en Huesca entre Nueno y Lanave (del km 374 al 394). El nivel verde permite circular con precaución pero prohíbe el adelantamiento de camiones y vehículos pesados. Las intensas precipitaciones han provocado el cierre total por inundación en 23 carreteras. La provincia de Cádiz es la más castigada con 15 vías cerradas: la A-2101 (km 0 al 1), A-2202 (km 9), CA-3101 (km 0 al 5), CA-3102 (km 0 al 2), CA-3105 (km 0 al 1), CA-3113 (km 6 al 17), CA-4102 (km 2 al 4), CA-4107 (km 0 al 8), CA-5101 (km 2 al 12), CA-6101 (km 0 al 8), CA-6105 (km 0 al 15), CA-6200 (km 8), CA-8200 (km 6 al 8), CA-9120 (km 8) y la CA-9209 (km 0 al 4). Los efectos de la lluvia también mantienen el nivel negro en los puentes cordobeses de la CO-4205 (km 3 al 13) y la CO-4207 (km 4 al 6).
Asimismo, permanecen cortadas la MA-8302 en Málaga (km 0 al 10), la LE-5705 en León (km 1 al 3), la GI-651 en Girona (km 5 al 8), la CC-146 en Cáceres (km 3 al 4) y la OU-1107 en Ourense (km 2 al 4). En Badajoz, la inundación sitúa en nivel rojo la BA-074 (km 3). Respecto a la nieve, se encuentran en nivel negro la A-395 (km 32 al 39) y la A-4025 (km 0 al 7) en Sierra Nevada, la AL-5405 (km 24 al 28) en Granada, la TE-68 en Teruel (km 0 al 9), la ZP-5404 en Zaragoza (km 7), la LN-8 en Asturias (km 10 al 28) y el acceso al Pico Villuercas por la CC-437 en Cáceres (km 0 al 11).
En Castilla y León, están cerradas la LE-126 (km 58 al 66), la DSA-191 (km 8 al 11) y la ZA-103 (km 6 al 17).
Navarra suma tres cierres en la NA-137 (km 47 al 59), NA-2011 (km 7 al 10) y NA-2012 (km 7 al 24). Es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) en 27 carreteras. Destacan la N-260a (km 480 al 495) y las variantes de la N-330 en el entorno de Candanchú. En Ávila, el nivel amarillo condiciona la N-403 (km 110 al 132), la N-110 (km 337 al 352) y la N-502 (km 21 al 47). La circulación transcurre con nivel verde en la N-6 (km 52 al 58), la N-621 y la N-625.
Se suspenden las clases
En lo que se refiere al viento en Andalucía hay aviso rojo por vientos huracanados que podrían llegar a alcanzar los 130 kilómetros por hora. En la costa mediterránea se esperan olas de hasta 6 metros de altura. La Junta de Andalucía suspendió las clases para esta jornada en muchas localidades. También la Junta de Extremadura ha tomado la misma medida por el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias. Ceuta también las ha cancelado. Además, de las clases se han suspendido las actividades deportivas y de ocio en espacios públicos.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo | Los parques de Málaga, vallados y perimetrados
En Málaga los parques están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, por el aviso naranja por viento. Desde el Ayuntamiento se recomienda no transitar por su entorno y extremar la precaución.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo | Extremadura eleva la alerta a nivel rojo por vientos fuertes
Extremadura ha elevado la alerta por el temporal a nivel rojo por vientos en la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres que podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora. El resto de la región mantiene el nivel naranja. Con respecto a la nieve, el 112 mantiene también activa la alerta amarilla hasta las 18:00h.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: Precaución en las carreteras de Madrid
La nieve continúa cayendo en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, con mayor intensidad en la zona oeste de la región. Los servicios de emergencias avisan de que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos, por lo que "se pide extremar la precaución en las carreteras y evitar desplazamientos innecesarios".
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: Aviso naranja en Alicante y Valencia
La Comunidad Valenciana se encuentra en aviso naranja por viento en Alicante y Valencia, con rachas muy fuertes, especialmente en zonas expuestas. Además, el litoral permanece en aviso naranja por oleaje debido al fuerte temporal marítimo.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: El viento, protagonista en Cataluña
En Cataluña, el viento es el principal protagonista, con avisos amarillos en Barcelona y Tarragona. En zonas de montaña se esperan nevadas, mientras que el nordeste peninsular registra un notable descenso de las temperaturas máximas.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: Avisos amarillos en Aragón
Aragón mantiene avisos amarillos por nieve en Huesca, Teruel y Zaragoza. Las precipitaciones pueden dejar acumulaciones en zonas de montaña y áreas próximas, con rachas de viento intensas en el valle del Ebro y un descenso acusado de las temperaturas.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: La situación en Castilla-La Mancha
El viento marca la jornada en Castilla-La Mancha, con avisos naranjas en provincias como Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. También se esperan lluvias persistentes y nevadas en zonas altas, especialmente en la Serranía de Cuenca y el sistema Central.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: Castilla y León, de las más afectadas
Castilla y León es una de las regiones más afectadas por el temporal. Burgos, León, Palencia y Zamora están en aviso naranja por nevadas, con acumulaciones significativas, mientras que el resto de provincias mantiene avisos amarillos. Las temperaturas mínimas bajan hasta los -2 grados y no se descartan heladas generalizadas.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: Aviso amarillo en Madrid
La Comunidad de Madrid permanece en aviso amarillo por nieve en la sierra, el área metropolitana y el corredor del Henares. La cota ha descendido hasta los 600 metros a primeras horas, lo que está dejando episodios de nieve en puntos del entorno urbano. Además, se esperan rachas de viento fuertes y un notable descenso de las temperaturas.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: Se complica la situación en Andalucía
Andalucía afronta una de las situaciones más complicadas de la jornada por el paso de la borrasca Kristin. Almería mantiene activo el aviso rojo por viento en el valle del Almanzora y Los Vélez, donde se esperan rachas de hasta 130 km/h. En el resto de la comunidad predominan los avisos naranjas por viento, lluvia y oleaje, con precipitaciones persistentes en las sierras y fuerte temporal marítimo en ambas fachadas.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: Hoy será el peor día de la borrasca
Ya avisaba este martes Roberto Brasero. Hoy será el peor día de la borrasca Kristin, que trae tiempo más adverso con viento, lluvia y nieve. El viento soplará con fuerza o muy fuerte en buena parte del país, con temporal marítimo tanto en el norte como en el Mediterráneo y rachas intensas también en el interior peninsular, que en el sureste podrían alcanzar intensidad huracanada.
La nieve ha regresado de forma brusca. Hay avisos por nevadas en toda Castilla y León, Cuenca, Guadalajara y Madrid. La borrasca Kristin trae además nuevas lluvias, que vuelven a ser abundantes en el oeste y sur de la Península, zonas que ya acumulan importantes cantidades de precipitación en las últimas semanas.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: 250 desalojados ante el riesgo de crecidas en Cádiz
Unas 250 personas han sido desalojadas de forma preventiva de sus viviendas a última hora de este martes en la localidad gaditana de San Roque. La medida afecta a la zona de Guadarranque y a las calles Ríos y Molino de La Estación, ante la apertura de las compuertas del embalse de Guadarranque y el riesgo de posibles crecidas del río por la previsión de lluvias abundantes durante los próximos diez días.
Según ha informado la alcaldesa accidental de San Roque (Cádiz), María del Mar Collado, el Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Puente Mayorga para acoger a los vecinos de Guadarranque y La Estación que no dispongan de una alternativa habitacional.
El Ayuntamiento de San Roque activó poco después del mediodía de este martes el Plan de Emergencias Locales en nivel 0 debido a los efectos de la borrasca Joseph. Hasta el momento se han registrado pequeñas incidencias, como la caída de ramas, aunque la principal preocupación se centra en las riberas de los ríos Guadarranque y Guadiaro, que presentan un elevado caudal tras las intensas lluvias acumuladas en las últimas semanas.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: Hay avisos en todo el país
Los servicios de emergencias de Madrid alertan de que sigue "nevando con intensidad" en la comunidad, "especialmente en zona norte y oeste". Se activa la "situación operativa 1 del Plan de Inclemencias de la Comunidad Madrid", ha informado el 112 a través de su cuenta de X.
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: Clases suspendidas en Andalucía
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: Se recomienda no salir de casa
España, en alerta por la borrasca Kristin, última hora en directo: Comienza a nevar en Madrid
