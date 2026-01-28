Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nuevos problemas en el Camp Nou: aparecen ratas en el césped

TNT publica este video en el que se pueden apreciar ratas dentro del estadio culé antes de albergar el encuentro contra el Copenhague.

Nuevos problemas en el Camp Nou: aparecen ratas en el c&eacute;sped

Nuevos problemas en el Camp Nou: aparecen ratas en el céspedTNT Sports México

'TNT Sports México' ha publicado en sus redes sociales un vídeo donde se puede ver a una rata corriendo por los exteriores del césped del Camp Nou en la previa del partido de Champions League frente al Copenhague. Un vídeo sorprendente que no ha tardado en viralizarse en redes sociales.

No es el primer problema que afronta el Spotify Camp Nou. El tramo final del duelo entre el Barcelona y el Oviedo disputado el pasado fin de semana tuvo una protagonista inesperada: la lluvia. O más bien un diluvio. El granizo incluso hizo acto de presencia, provocando que algunas zonas del renovado estadio azulgrana quedaran inundadas.

Varios vídeos aparecieron rápidamente en las redes sociales en los que se mostraban goteras en varias zonas del coliseo culé y sobre todo la zona de las cabinas de prensa, que fue la más afectada de todas ya que no cuentan todavía con una cubierta que cubra al cien por cien esa zona. Los pupitres incluso quedaron inutilizados por el agua caída.

No se libró ni el palco, donde Joan Laporta aguantó estoicamente la tromba de agua, una cortina que incluso dificultaba la visión. Entranto, unas filas más atrás, Deco, director deportivo del Barcelona, se tapaba con el gorro de su cazadora. Es más, algunos directivos emplearon el paraguas para evitar empaparse.

Las obras de renovación del Camp Nou arrancaron en junio de 2023. Dos años más tarde, el 22 de noviembre frente al Athletic Club, el estadio blaugrana reabrió parcialmente para acoger encuentros del Barcelona. Pero lo hizo a medio gas, con público escaso. Poco a poco el campo ha ido ganando espectadores, pero la reforma continúa: se espera que esté finiquitada para finales del año que viene.

La gran obra pendiente es la cubierta total, cuya finalización se ha aplazado y se espera que esté lista para 2026 o 2027.

