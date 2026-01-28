Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Donald Trump

La nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "Hay otra hermosa Armada flotando hermosamente hacia Irán"

Donald Trump ha recordado a Irán avisando de que su Armada está a las puertas del país.

Donald Trump

Donald Trump amenaza a Irán | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Nueva amenaza de Donald Trump, en esta ocasión dirigida a Irán. El presidente de los Estados Unidos ha asegurado que "hay otra hermosa Armada flotando hermosamente hacia Irán ahora mismo". Este aviso llega 24 horas después de que el Ejército de EE.UU anunciara el despliegue del portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en Oriente Próximo.

Trump ha inaugurado la campaña para las elecciones legislativas de 2026 desde Iowa y lo ha hecho advirtiendo a Irán. Además ha recordado los ataques del pasado junio y ha defendido que las autoridades del país centroasiático "deberían haber llegado a un acuerdo la primera vez".

Después de lanzar la piedra, Trump ha tendido la mano y ha matizado que pese a este despliegue "espera que lleguen a un acuerdo". Habla de este acuerdo, sin dar información sobre los términos del mismo. Además, amenaza a Teherán con un posible ataque militar en el marco de las protestas contra las autoridades de la República Islámica cuya represión ha dejado al menos 3.100 muertos, según el balance oficial, aunque la ONG Human Rights Activists eleva la cifra a 6.100.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres ha reaccionado a este dardo de Trump mostrándose "muy preocupado por el presunto aumento de la presencia militar en el golfo Pérsico".

Su portavoz indicaba: "Se puede afirmar con seguridad que el secretario general no cree en el uso de la fuerza militar cuando la diplomacia y el diálogo aún son muy posibles".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Francia aprueba un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

Redes sociales

Publicidad

Mundo

Un bebé de 19 meses cae de un coche en movimiento en California

Un bebé de 19 meses cae de un coche en movimiento en California y casi le atropellan

Donald Trump

La nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "Hay otra hermosa Armada flotando hermosamente hacia Irán"

Ataque a una congresista en Minneapolis

Atacan con un spray a una congresista de origen somalí durante un mitin en Minneapolis

Impactante deslizamiento de tierra en Niscemi, Sicilia
Lluvias torrenciales

Vídeo: un pueblo de Sicilia, al borde del precipicio por un impactante deslizamiento de tierra

Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln'
EEUU-Irán

¿Ataque inminente de EEUU sobre Irán? El portaaviones Abraham Lincoln llega a Oriente Próximo

Kim Jong Un durante un ensayo de un misil hipersónico norcoreano
Corea del Sur

Corea del Norte lanza al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón

No han provocado daños ni en Japón ni en embarcaciones.

La influencer Mackenzie Paul
Influencer

Muere la influencer Mackenzie Paul a los 26 años: "Me alegra muchísimo que ya no sufras"

La influencer Mackenzie Paul murió después de sufrir durante más de dos años una leucemia mieloide aguda.

Trump intenta zanjar la crisis en Minneapolis cambiando a su perro de presa por un perfil más político

Trump intenta zanjar la crisis en Minneapolis cambiando a su 'perro de presa' por un perfil más político

Ursula von der Leyen junto al primer ministro de India, Narendra Modi

La India y la Unión Europea cierran un acuerdo comercial histórico

Gregory Bovino, jefe de la patrulla de inmigración

El alcalde de Minneapolis después de hablar con Trump anuncia que "algunos agentes" de inmigración se irán "mañana" de la ciudad

Publicidad