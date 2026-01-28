La nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "Hay otra hermosa Armada flotando hermosamente hacia Irán"

Nueva amenaza de Donald Trump, en esta ocasión dirigida a Irán. El presidente de los Estados Unidos ha asegurado que "hay otra hermosa Armada flotando hermosamente hacia Irán ahora mismo". Este aviso llega 24 horas después de que el Ejército de EE.UU anunciara el despliegue del portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en Oriente Próximo.

Trump ha inaugurado la campaña para las elecciones legislativas de 2026 desde Iowa y lo ha hecho advirtiendo a Irán. Además ha recordado los ataques del pasado junio y ha defendido que las autoridades del país centroasiático "deberían haber llegado a un acuerdo la primera vez".

Después de lanzar la piedra, Trump ha tendido la mano y ha matizado que pese a este despliegue "espera que lleguen a un acuerdo". Habla de este acuerdo, sin dar información sobre los términos del mismo. Además, amenaza a Teherán con un posible ataque militar en el marco de las protestas contra las autoridades de la República Islámica cuya represión ha dejado al menos 3.100 muertos, según el balance oficial, aunque la ONG Human Rights Activists eleva la cifra a 6.100.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres ha reaccionado a este dardo de Trump mostrándose "muy preocupado por el presunto aumento de la presencia militar en el golfo Pérsico".

Su portavoz indicaba: "Se puede afirmar con seguridad que el secretario general no cree en el uso de la fuerza militar cuando la diplomacia y el diálogo aún son muy posibles".