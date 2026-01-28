Denuncian que tres jugadores de Senegal fueron envenenados antes de la final de la Copa África

A nueve días del cierre de la Copa Africana de Naciones, siguen saliendo a la luz episodios polémicos. Ismail Jakobs, internacional senegalés, insinuó un posible envenenamiento de tres compañeros antes de la final ante Marruecos, un partido marcado también por una caótica pelea por una toalla bajo la lluvia.

La Copa Africa sigue generando titulares incluso días después de su conclusión. El último en hacerlo ha sido Ismail Jakobs, una de las estrellas de la selección de Senegal, que sugirió que tres compañeros podrían haber sido envenenados en los días previos a la final frente a Marruecos.

"Mi sospecha personal es que tres de nuestros jugadores se envenenaron, y no fue una intoxicación alimentaria común y corriente en la que simplemente vomitaron o algo así. Estos tres jugadores realmente se desplomaron juntos", aseguró el futbolista del Galatasaray en declaraciones al medio Sportdigital.

"Eso ya fue muy, muy aterrador"

Jakobs relató una secuencia de hechos que comenzó en el vestuario, cuando Krepin Diatta empezó a encontrarse mal: "Eso ya fue muy, muy aterrador", recordó. Poco después, Ousseynou Niang se desplomó durante el calentamiento, seguido por Pape Matar Sarr, que cayó durante un descanso. "No quiero acusar a nadie, pero definitivamente no fue una coincidencia", ha opinado.

El internacional senegalés describió con crudeza el estado de sus compañeros: "Los tres ni siquiera podían meter la lengua. Se desplomaron. Sudando. Krepin ni siquiera podía mantener la cabeza erguida antes del partido. Vomitaba a ratos". Diatta, Niang y Sarr fueron hospitalizados en Rabat antes del encuentro como medida de precaución.

Por el momento, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) no se ha pronunciado oficialmente tras estas declaraciones. Sí inició, en cambio, una investigación por la conducta de los jugadores de Senegal durante la final ante Marruecos, cuando dejaron el terreno de juego tras un penalti señalado a favor del conjunto local en el último minuto del tiempo reglamentario.

A vueltas con la toalla de Mendy

Más allá del penal agónico fallado por Brahim Díaz, la final dejó otra imagen llamativa. Durante el partido se produjo un rifirrafe entre auxiliares y jugadores marroquíes con el arquero suplente de Senegal, Yehvann Diouf, que defendía la toalla azul utilizada por Édouard Mendy, el guardameta titular.

La escena, insólita en una final continental, se viralizó rápidamente en redes sociales. Esa 'batalla' por la toalla se desató bajo una intensa lluvia, mientras Senegal protegía su portería tras volver al campo después de protestar por el penalti concedido a la selección organizadora.

La tensión aumentó cuando futbolistas como Ismael Saibari se acercaron al área rival con la intención de hacerse con la toalla que Mendy utilizaba para secar sus guantes bajo el aguacero.

En un momento especialmente descorazonador, hasta tres jóvenes rodearon a Yehvann Diouf, portero suplente, que se interpuso para evitar que se llevaran la toalla y terminó lanzándose al suelo para cubrirla con su cuerpo en plena final.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.