Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

El sorprendente regalo del Masters de Shanghái a Jannik Sinner: "¡Guau! Está más fuerte que yo"

El torneo chino obsequió al tenista italiano, como campeón del año pasado, con una estatua suya como uno de los míticos guerreros de terracota.

Jannik Sinner atiende a los aficionados en Pek&iacute;n

Jannik Sinner atiende a los aficionados en PekínEfe

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Jannik Sinner buscará en Shanghái el cuarto título de la temporada, tras conquistar el Open de Australia, Wimbledon y el ATP500 de Pekín. El jugador de San Cándido defiende 1.000 puntos en la próxima semana en el masters 1.000 de Shanghái, donde el año pasado fue campeón ante Novak Djokovic. Y a su llegada al torneo chino el jugador italiano ha sido soprendido con un espectacular y origial regalo por parte de la organización: una réplica de él mismo como si fuera un guerrero de terracota.

El propio Sinner ha sido el encargado de destapar la escultura a tamaño natural, asegurando en tono de broma que "está más fuerte que yo".

Jannik Sinner ejercerá como principal cabeza de serie en Shanghái tras la baja de Carlos Alcaraz y debutará este sábado 4 de octubre ante el alemán Daniel Altmaier. El de San Cándido podría cruzarse con Novak Djokovic, cuatro veces ganador en Shanghái, en las semifinales.

El propio Sinner admitió, tras levantar este miércoles por segunda vez el ATP500 de Pekín, que "volver a levantar el trofeo es otro momento inolvidable".

"Dos años atrás, cuando vine por primera vez a Pekín, ganar aquí fue un punto de inflexión en mi carrera. Ahora, volver a levantar el trofeo es otro momento inolvidable, y estoy muy agradecido por el apoyo del público. Por eso escribí 'Thank you' en la cámara", indicó Sinner tras superar a Learner Tien en dos sets (6-2 y 6-2).

Sinner y el calendario: "A veces no hay otra opción. Lo importante es tomar las decisiones correctas"

El jugador de San Cándido también se refirió a las quejas de Swiatek y Alcaraz por la exigencia del calendario de la ATP.

"A veces no hay otra opción. Lo importante es tomar las decisiones correctas para el cuerpo y la mente. Este año no jugué Toronto ni Montreal, el año pasado también me bajé de dos o tres torneos. Todos tenemos que hacer esos ajustes", apuntó Sinner.

Jannik Sinner admitió que los tres meses de suspensión que vivió entre febrero y mayo de este año "fueron momentos difíciles, pero también me sirvieron para descansar y trabajar en los detalles".

"Desde entonces me siento físicamente más fuerte. A los 23 o 24 (años) todavía estás aprendiendo a escuchar tu cuerpo, y tener un buen equipo alrededor es fundamental", se sinceró el italiano.

Por último, el transalpino opinó que no es "justo" que le comparen con Novak Djokovic, ya que el serbio es "una leyenda".

"No creo justo compararme con él, es una leyenda. Yo solo tengo 24 años y trato de jugar buen tenis. Estoy ya muy feliz con dos títulos aquí, aunque ese número no creciera más. El futuro dirá", concluyó Sinner.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La confesión de Carlos Alcaraz tras ganar en Tokio: "No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales"

Alcaraz y Fritz bromean tras la final del ATP500 de Tokio

Publicidad

Deportes

Jannik Sinner atiende a los aficionados en Pekín

El sorprendente regalo del Masters de Shanghái a Jannik Sinner: "¡Guau! Está más fuerte que yo"

Escala un avión en pleno vuelo a 100k/h y a más de 2.500 metros de altura

Escala un avión en pleno vuelo a 100 km/h y a más de 2.500 metros de altura

Lamine Yamal junto a su madre Sheila Ebana

Cenar con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, un negocio que cuesta hasta 800 euros

Bad Bunny durante un concierto en Puerto Rico
Super Bowl

El Gobierno de Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl por la actuación de Bad Bunny

Mina Bonina y Fede Valverde
Real Madrid

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, sale en defensa del futbolista: "En esta y en 10.000 vidas voy a estar a tu lado"

Vitinha, presionado por Lamine Yamal en Montjuic
FC Barcelona

Vitinha y Gonçalo Ramos responden a Lamine Yamal y Pedri: "Nos importa un bledo"

El de Rocafonda publicó una story motivacional antes del encuentro y el canario dijo que se consideraban mejor que el PSG.

Luis Enrique, en el partido contra el Barcelona en Montjuic
Fútbol

Luis Enrique se engancha con un periodista por el "tópico" físico del PSG: "Si tú me dices sí, yo te digo no"

El técnico del PSG ve al Barcelona como candidato a la Champions: "Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas e intentan hacerse daño con el balón el uno al otro, es una maravilla".

Goncalo Ramos celebra el segundo gol ante el Barcelona

El PSG remonta ante el Barcelona y se impone en un partidazo en Montjuic (1-2)

Learner Tien, felicita a Sinner tras la final de Pekín

Learner Tien, tras perder ante Sinner en la final de Pekín: "Es increíble la presión que ejerce en todo momento"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con los trofeos de Tokio y Pekín

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: Así está la batalla por el número 1 de la ATP tras Tokio y Pekín

Publicidad