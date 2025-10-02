Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Escala un avión en pleno vuelo a 100 km/h y a más de 2.500 metros de altura

El escalador profesional esloveno Domen Skofic ha hecho historia: es la primera persona en superar una ruta de escalada construida bajo las alas de un planeador mientras vuela. Iban a una velocidad de 100 km/h.

Nuria Briongos
Publicado:

El objetivo: escalar por fuera de un avión en pleno vuelo. Esa es la ruta que se ha marcado el esloveno Domen Skofic a más de 2.500 metros de altura. Rodea el planeador, trepa por las alas y bajo el fuselaje, parece una escena de película, colgado mientras vuelan por encima de las nubes a 100 kilómetros por hora. Domen comenta que el mayor problema es el zarandeo del avión.

La ruta correspondía a una dificultad de 8a. Tras aproximadamente un minuto, el escalador de 31 años alcanzó el final de su objetivo. Iba equipado con un paracaídas de 12 kilos y terminó su aventura con un salto desde una de las alas, incluyendo un mortal hacia atrás: un 'salto de victoria' que simboliza valor, destreza y la voluntad, no solo de explorar los límites, sino de superarlos.

"Ha sido épico, una locura, por supuesto hubo un poco de alivio por haberlo conseguido"

Domen Skofic

Tenía los dedos entumecidos, ya que soportó 10 grados bajo cero. El escalador comentó a su llegada a tierra: "Ha sido épico, una locura, por supuesto hubo un poco de alivio por haberlo conseguido y también hubo mucha emoción y pura alegría".

La coordinación con el piloto fue milimétrica. Cada movimiento debía sincronizarse: gravedad y tracción aerodinámica. Ewald Roithner, el piloto, ha dicho: "Cuando Domen se eleva sobre el ala siento el peso y pilotar el avión en esa situación fue todo un reto".

Meses de entrenamiento

Muchos meses de entreno, muchas caídas, pero Domen ha llevado la escalada más allá, un desafío físico para la resistencia: "Fue una sensación increíble, mucho más difícil que la preparación en tierra. Empecé a dudar si podría lograrlo, pero la ruta era lo suficientemente desafiante. Algo así nunca se había hecho antes", comenta.

Un reto sin precedentes en la escalada y en la aviación.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

