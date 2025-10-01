Learner Tien, tras perder ante Sinner en la final de Pekín: "Es increíble la presión que ejerce en todo momento"

Learner Tien, una de las promesas del circuito ATP, vivió y padeció hoy lo que supone jugar ante Jannik Sinner. El tenista estadounidense de 19 años cayó en la final del ATP500 de Pekin por un doble 6-2 ante el de San Cándido en su primer final del curso y le mejor torneo que ha jugado en toda la temporada. Pese al gran nivel de tenis que ha mostrado en Pekín, Tien no tuvo ninguna opción ante Sinner y así lo reconoció tras el partido.

"Ha sido un partido muy difícil. No he logrado leer su saque en ningún momento y eso me ha matado porque, generalmente, yo me siento cómodo al resto y estructura mi confianza en los partidos en base a meter mucha bola y ejercer presión sobre mi rival cuando estoy restando. Contra él, me fue imposible. Es increíble la presión que ejerce sobre ti en todo momento. Sentí que no podía hacerle daño con mi servicio y eso condicionó totalmente mi rendimiento", explicó Learner Tien en declaraciones que recoge el medio Punto de Break.

"Ha sido una semana genial, creo que estoy aprendiendo mucho semana a semana, adquiriendo experiencias y mejorando como tenista. Es mi primera temporada entera en el circuito, así que considero que lo que estoy viviendo va a dar un gran salto a mi carrera profesional", apuntó el tenista de Irvine.

Con este triunfo, Jannik Sinner suma su vigésimo primer título ATP, el tercero de 2025 tras el Abierto de Australia y Wimbledon, e iguala a Rafael Nadal y Novak Djokovic como los únicos con más de una corona en Pekín. Además, el tenista italiano reduce en 170 puntos la diferencia con Alcaraz en el ranking ATP.

Sinner: "¿Djokovic? No creo justo compararme con él, es una leyenda"

Sinner suma ya dos coronas en Pekín (2023 y 2025) y se convierte en el tercer jugador con más de un título en el torneo, tras Nova Djokovic y Rafa Nadal.

"Dos años atrás, cuando vine por primera vez a Pekín, ganar aquí fue un punto de inflexión en mi carrera. Ahora, volver a levantar el trofeo es otro momento inolvidable, y estoy muy agradecido por el apoyo del público. Por eso escribí 'Thank you' en la cámara", indicó Sinner tras llevarse el título en Pekín.

El de San Cándido también reflexionó sobre la suspensión de tres meses a comienzos de 2025.

"Fueron momentos difíciles, pero también me sirvieron para descansar y trabajar en los detalles. Desde entonces me siento físicamente más fuerte. A los 23 o 24 todavía estás aprendiendo a escuchar tu cuerpo, y tener un buen equipo alrededor es fundamental", señaló el italiano.

Por último, Sinner no quiso entrar en las comparaciones con Novak Djokovic, seis veces campeón en Pekín.

"No creo justo compararme con él, es una leyenda. Yo solo tengo 24 años y trato de jugar buen tenis. Estoy ya muy feliz con dos títulos aquí, aunque ese número no creciera más. El futuro dirá", reconoció Sinner.

