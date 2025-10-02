El Gobierno de Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl por la actuación de Bad Bunny

El Gobierno de Estados Unidos anunció que reforzará la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el espectáculo del Super Bowl que encabezará Bad Bunny el próximo 8 de febrero en Santa Clara (California).

No habrá "refugio" para inmigrantes

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar", advirtió Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, en declaraciones a The Benny Show.

Lewandowski subrayó que la medida responde a una directiva del presidente Donald Trump: "Vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa".

"Es una vegüenza" la elección de Bad Bunny

El funcionario también criticó la designación del puertorriqueño como protagonista del show de medio tiempo: "Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido".

La elección de Bad Bunny ha dividido a la opinión pública en EE.UU. El artista ya había generado polémica entre el movimiento MAGA (Make America Great Again) al declarar que evitó incluir paradas en el país norteamericano durante su última gira mundial ante el temor de redadas del ICE en sus conciertos.

Un hito histórico: primer latino en solitario

Con esta actuación en la Super Bowl número 60, el puertorriqueño marcará un hito al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en el espectáculo del Super Bowl, uno de los eventos deportivos y mediáticos más importantes del planeta.

