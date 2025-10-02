Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Super Bowl

El Gobierno de Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl por la actuación de Bad Bunny

El trumpismo carga contra el puertorriqueño Bad Bunny y anuncia que desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl.

Bad Bunny durante un concierto en Puerto Rico

Bad Bunny durante un concierto en Puerto RicoEFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El Gobierno de Estados Unidos anunció que reforzará la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el espectáculo del Super Bowl que encabezará Bad Bunny el próximo 8 de febrero en Santa Clara (California).

No habrá "refugio" para inmigrantes

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar", advirtió Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, en declaraciones a The Benny Show.

Lewandowski subrayó que la medida responde a una directiva del presidente Donald Trump: "Vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa".

"Es una vegüenza" la elección de Bad Bunny

El funcionario también criticó la designación del puertorriqueño como protagonista del show de medio tiempo: "Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido".

La elección de Bad Bunny ha dividido a la opinión pública en EE.UU. El artista ya había generado polémica entre el movimiento MAGA (Make America Great Again) al declarar que evitó incluir paradas en el país norteamericano durante su última gira mundial ante el temor de redadas del ICE en sus conciertos.

Un hito histórico: primer latino en solitario

Con esta actuación en la Super Bowl número 60, el puertorriqueño marcará un hito al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en el espectáculo del Super Bowl, uno de los eventos deportivos y mediáticos más importantes del planeta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Cenar con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, un negocio que cuesta hasta 800 euros

Lamine Yamal junto a su madre Sheila Ebana

Publicidad

Deportes

Lamine Yamal junto a su madre Sheila Ebana

Cenar con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, un negocio que cuesta hasta 800 euros

Bad Bunny durante un concierto en Puerto Rico

El Gobierno de Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl por la actuación de Bad Bunny

Mina Bonina y Fede Valverde

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, sale en defensa del futbolista: "En esta y en 10.000 vidas voy a estar a tu lado"

Vitinha, presionado por Lamine Yamal en Montjuic
FC Barcelona

Vitinha y Gonçalo Ramos responden a Lamine Yamal y Pedri: "Nos importa un bledo"

Luis Enrique, en el partido contra el Barcelona en Montjuic
Fútbol

Luis Enrique se engancha con un periodista por el "tópico" físico del PSG: "Si tú me dices sí, yo te digo no"

Goncalo Ramos celebra el segundo gol ante el Barcelona
Champions League

El PSG remonta ante el Barcelona y se impone en un partidazo en Montjuic (1-2)

El PSG ejerció de campeón para imperar en un duelo eléctrico e intenso en Montjuic. Ferran abrió el marcador, pero el PSG remontó con los goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos.

Learner Tien, felicita a Sinner tras la final de Pekín
ATP500 Pekín

Learner Tien, tras perder ante Sinner en la final de Pekín: "Es increíble la presión que ejerce en todo momento"

El joven tenista estadounidense explica lo que supone jugar ante Jannik Sinner, después de ceder en la final de Pekín por un doble 6-2.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con los trofeos de Tokio y Pekín

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: Así está la batalla por el número 1 de la ATP tras Tokio y Pekín

La camiseta con la que hoy jugará el PSG en Barcelona

Sira Martínez, patrona de la Fundación Xana: "Que la camiseta del PSG lleve el logo Fundación Xana es superbonito"

La ciclista navarra Paula Ostiz

Paula Ostiz y nueve días en sueño: tres medallas para la gran promesa del ciclismo mundial

Publicidad