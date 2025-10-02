Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Luis Enrique se engancha con un periodista por el "tópico" físico del PSG: "Si tú me dices sí, yo te digo no"

El técnico del PSG ve al Barcelona como candidato a la Champions: "Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas e intentan hacerse daño con el balón el uno al otro, es una maravilla".

Luis Enrique, en el partido contra el Barcelona en Montjuic

Luis F. Castillo
Publicado:

Luis Enrique Martínez protagonizó un tenso cruce con un periodista francés tras la victoria del PSG ante el FC Barcelona en la segunda jornada de la Champions League (1-2). El técnico asturiano no aceptó la referencia a la supuesta superioridad física de su equipo y defendió que se trata de un "cliché" que no responde a la realidad.

"Jules Koundé ha dicho que vuestra victoria ha sido muy merecida y que le ha sorprendido que habéis sido muy superiores físicamente. Es un poco sorprendente sabiendo que no habéis tenido preparación. ¿Te ha sorprendido a ti también la calidad física del equipo?", fue la pregunta que desató la respuesta airada del técnico.

"Si nosotros somos el equipo de Europa que menos ha entrenado.... Eso es un tópico. ¿Cómo se dice en francés?"

Luis Enrique

Luis Enrique contestó con ironía: "No... No. Si tú me dices no, yo te digo sí. Y si tú me dices sí, yo te digo no". Y añadió: "Si nosotros somos el equipo de Europa que menos ha entrenado.... Eso es un tópico. ¿Cómo se dice en francés? Un tópico es algo que todo el mundo repite pero no es verdad. No es verdad".

El asturiano insistió: "Es un cliché, eso es. Es un cliché que todo el mundo siempre dice. Físicamente, físicamente... pero si no hemos entrenado".

El Barcelona, candidato a la Champions

Más allá de la polémica, el técnico del PSG elogió al Barcelona: "En ningún caso (están lejos del PSG, actual campeón de Europa) por un resultado. Para mí el Barça está claramente entre los candidatos a ganar la Champions. Ellos juegan de maravilla, tienen un nivel altísimo y esto solo es el inicio de la competición".

Desde la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys, valoró el espectáculo del encuentro: "Hoy se ha visto un partido excelente. Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas e intentan hacerse daño con el balón el uno al otro, es una maravilla". Y destacó la identidad de ambos clubes: "Hay pocos equipos con una identidad tan clara".

El exentrenador azulgrana reconoció que el Barça fue superior hasta su gol inicial: "Hasta que marcaron el gol". Y celebró la reacción de su equipo: "Después de encajar el 1-0, hemos mejorado y hemos hecho una segunda mitad de mucho nivel".

"Hoy hemos jugado con muchos jugadores jóvenes de la cantera y es una maravilla entrenar un equipo así"

Luis Enrique

Luis Enrique, satisfecho pese a las bajas, aseguró que el triunfo debe servir "para recuperar la confianza" tras la derrota en la Ligue 1 ante el Marsella. "Hoy hemos jugado con muchos jugadores jóvenes de la cantera y es una maravilla entrenar un equipo así. Da igual quién lleve esta camiseta. Lo importante es que he vuelto a sentir esa mentalidad y ese ADN que tenemos como equipo", afirmó.

El técnico resaltó el papel de Nuno Gomes y Achraf Hakimi, a quienes calificó como "los mejores en su posición", y agradeció al Barça el gesto solidario con la Fundación Xana: "El bonito detalle de subastar las camisetas que sus jugadores han llevado hoy para recaudar fondos para la Fundación Xana".

