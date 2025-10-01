Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El tremendo enfado de Alcaraz en la final de Tokio: "Ok, no has jugado al tenis en tu vida"

El número 1 del mundo explotó contra el juez de silla después de ser amonestado por tardar en sacar en el primer set.

El enfado de Alcaraz con el juez de silla

Alcaraz impera en Tokio ante Fritz y conquista su octavo título del año | Antena 3 Deportes

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz levantó en Tokio su octavo título de la temporada tras vencer a Taylor Fritz (6-4, 6-4), pero la final dejó también una escena poco habitual: el número 1 del mundo explotó contra el juez de silla después de ser amonestado por tardar en sacar en el primer set.

"¿Tú ves normal que yo acabe un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir a por las pelotas, sin tiempo para descansar?"

Carlos Alcaraz

La situación se produjo en el cuarto juego, después de un largo intercambio en la red. El murciano protestó con vehemencia: "¿Tú ves normal que yo acabe un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir a por las pelotas, sin tiempo para descansar? ¿Lo ves normal o no? Ok, no has jugado al tenis en tu vida".

El reglamento de la ATP establece un máximo de 25 segundos entre puntos, controlados electrónicamente. Además, desde hace varias temporadas los jugadores deben recoger ellos mismos las toallas, una norma que sigue generando quejas en el circuito.

Pese al enfado, Alcaraz no perdió la concentración y acabó sellando un triunfo que confirma su dominio en el circuito y su condición de líder indiscutible del ranking mundial.

"Tuve dificultades emocionales"

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas", señaló Alcaraz tras batir a Taylor Fritz en la final del ATP500 de Tokio.

Pese a esta temporada de récord, el inicio de 2025 no fue sencillo para Carlos Alcaraz. El murciano sufrió, como él mismo ha reconocido, algunos problemas emocionales en ese inicio de año.

"No comencé el año muy bien, tuve dificultades emocionales, así que al mirar atrás y ver cómo me recuperé de eso, estoy orgulloso de mí mismo y de todas las personas a mi alrededor que me han ayudado a estar en esta posición", reconoció Alcaraz tras conquistar por primera vez Tokio.

No participará en el Masters 1000 de Shanghái

Apenas dos horas después de conquistar el ATP500 de Tokio, Carlos Alcaraz comunicó asimismo su decisión de no jugar en el Masters 1.000 de Shanghái y descansar para recuperarse de las molestias físicas con las que ha disputado el torneo en la capital de Japón.

El tenista murciano sufrió una torcedura en su tobillo izquierdo en el debut ante Sebastián Báez y, pese a haber conquistado el título, ha decidido descansar para estar listo para el último masters 1.000 en París-Bercy, las Nitto ATP Finals y la Copa Davis en Bolonia.

"Estoy muy decepcionado de anunciar que no podré participar en el Masters 1000 de Shanghái este año. Desafortunadamente, he estado arrastrando unas molestias físicas y después de hablarlo con mi equipo hemos creído que la mejor decisión es descansar y recuperarme. Estoy deseando jugar de nuevo delante de los aficionados en Shanghái otra vez y espero estar pronto de vuelta para ver a mis fans chinos el próximo año", informaba Carlos Alcaraz en sus redes sociales.

