Vitinha y Gonçalo Ramos responden a Lamine Yamal y Pedri: "Nos importa un bledo"

El Paris Saint-Germain se impuso al Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys (1-2) en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. El vigente campeón de Europa se llevó el triunfo sobre la bocina y no dejó pasar la oportunidad de responder a los mensajes previos lanzados desde el conjunto azulgrana.

Durante la previa, Pedri había declarado: "El PSG ya demostró la temporada pasada lo que es, aunque nosotros consideremos que somos el mejor". También Lamine Yamal encendió el ambiente con una publicación en Instagram en la que compartía un discurso de la película Pactar con el diablo acompañado del mensaje: "He vuelto y la misión, también".

"Si eres el mejor, tienes que demostrarlo en el campo, no hablar"

Tras la victoria en Barcelona, Vitinha restó importancia a esas palabras en la zona mixta: "Esto pasa a veces, sabemos que hay este tipo de declaraciones antes de los partidos, puede pasar. No tenemos nada que hacer, nos importa un bledo. Queríamos jugar el partido, lo hemos ganado y estamos contentos por ello". El portugués, que arrastraba molestias en el encuentro previo contra el Auxerre, jugó finalmente los 90 minutos como titular en el centro del campo.

El otro gran protagonista luso de la noche fue Gonçalo Ramos, autor de uno de los goles del PSG, que lanzó un mensaje claro a los culés: "Somos los campeones de Europa, no puedo decir más". Y añadió con una sonrisa: "Si eres el mejor, tienes que demostrarlo en el campo, no hablar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com